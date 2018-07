Poľsko je pripravené brániť stanovisko k súdnej reforme pred súdom EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 30. júla (TASR) - Poľská vláda je pripravená obhajovať svoje stanovisko k spornej reforme justičného systému aj pred Súdnym dvorom EÚ. Vo vysielaní poľskej televízie to v pondelok pripustil poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz.uviedol šéf poľskej diplomacie. Dodal, že. Podľa neho momentálne ide o ohrozenie zásad právneho štátu, pričom však upozornil, žePoukázal na to, že vo veci vnímania justičnej reformy v Poľsku sú členské štáty EÚ rozdelené: časť z nich chce pokračovať v konaní proti Poľsku a podporuje pozíciu Európskej komisie (EK), iné krajiny sa však domnievajú, žeCzaputowicz uviedol, že poľská vláda je pripravená pokračovať v modifikácii reformy súdnictva, akPoľský minister podľa portálu 300polityka.pl dodal, že poľská vláda do dvoch dní odpovie na odporúčania Európskej komisie týkajúce sa konania vo veci porušenia legislatívy EÚ.Uviedol, že spomínaná reakcia poľskej vlády je už v hlavných rysoch hotová.. Podľa Czaputowicza má EK právo na svoj názor a posúdenie záležitosti.dodal Czaputowicz. Zopakoval, žePoľské vedenie opakovane tvrdí, že justičnou reformou napráva skorumpovaný a nespoľahlivý súdny systém v Poľsku. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.Európska komisia v pondelok 2. júla oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Do Varšavy zaslala oficiálne oznámenie v súvislosti s poľským zákonom o Najvyššom súde.Exekutíva EÚ sa už vyše dva a pol roka zúčastňuje na štruktúrovanom dialógu s poľskou vládou práve v dôsledku obáv, že reformy súdnictva v Poľsku poškodzujú európske hodnoty týkajúce sa právneho štátu.