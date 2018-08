SaS: Trumpove vyhlásenia o clách nie sú hodné spojencov a priateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) - Je bezočivé, ak sa o takej závažnej veci, akou je 25 % dovozné clo na autá z EÚ dozvedá najväčší obchodný partner Spojených štátov prostredníctvom stretnutia amerického prezidenta so svojimi priaznivcami v štáte Západná Virgínia. Opozičná SaS takto reaguje na aktuálne vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.poznamenal v reakcii poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Klus (SaS).Zavedenie ciel podľa neho prinesie problémy hlavne bratislavskému Volkswagenu, ktorý exportuje do USA každé piate vyrobené auto, a v blízkej budúcnosti aj nitrianskemu Jaguar Land Roveru.dodal Klus.vyhlásil Trump bez ďalších podrobností na stretnutí so svojimi priaznivcami v štáte Západná Virgínia.