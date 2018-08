Plnenie koncepcie bytovej politiky vzala vláda na vedomie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) – Informatívnu Správu o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 z dielne rezortu dopravy a výstavby vzala na vedomie v stredu vláda.Koncepcia nadväzuje na materiály v oblasti štátnej bytovej politiky a energetickej hospodárnosti budov, na základné medzinárodné dokumenty v oblasti bývania, aj strategické zámery formulované na úrovni Európskej únie.V štádiu plnenia sú napríklad úlohy ako vypracovanie novej právnej úpravy príspevku na bývanie, a to jeho vyčlenením z pomoci v hmotnej núdzi a určením jeho výšky tak, aby boli vytvorené podmienky pre udržateľnosť primeraného bývania.Ďalšou úlohou je vytvorenie systému viacstupňového prestupného bývania s využitím existujúcich foriem poskytovaného bývania, či zvýšenie multiplikačného efektu verejných financií investovaných do bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Tieto úlohy majú termín splnenia do 31. decembra 2018.Z porovnania bytovej výstavby v krajoch vyplýva, že najviac bytov sa v rokoch 2013 až 2017 postavilo v Bratislavskom kraji (22.090). Na druhom mieste bol Trnavský kraj (12.010) a na treťom Žilinský kraj (9024 bytov). Najmenej dokončených bytov v danom období bolo v Banskobystrickom kraji (4989).