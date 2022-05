SaS trvá na schválení ústavného zákona o dôchodkoch, v opačnom prípade nepodporí rodičovský bonus

Cvičenie pre získanie peňazí

Zastropovaná suma dôchodku

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ak parlament neschváli ústavný zákon o dôchodkovom systéme, poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) nepodporia zavedenie rodičovského bonusu. V pléne parlamentu to povedal poslanec Národnej rady SR za stranu SaS Peter Cmorej . „Trváme na našej požiadavke, aby sa urobila skutočná reforma dôchodkov, a to ústavným zákonom o dôchodkoch," povedal.Strana SaS podľa neho trvá na tom, aby takýto ústavný zákon parlament prijal ešte pred novelou zákona o sociálnom poistení. „Ak nebude 90 hlasov na ústavný zákon, nebude ani rodičovský bonus," zdôraznil. Ako spravodajca k návrhu Cmorej oznámil, že o návrhu novely zákona o sociálnom poistení sa bude hlasovať až na konci aktuálnej schôdze.Novela zákona o sociálnom poistení je podľa neho výsledkom veľmi krehkej dohody na znení, ktoré parlament dokáže posunúť do druhého čítania, aby návrh poslanci výrazne zmenili a stihli ďalší termín míľniku pre plán obnovy.„Tento zákon nepovažujeme za reformu, je to len povinné cvičenie pre získanie peňazí z plánu obnovy," povedal ministrovi práce a sociálnych vecí Milanovi Krajniakovi (Sme rodina).Návrhom novely zákona o sociálnom poistení sa má na Slovensku zaviesť rodičovský dôchodok. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť od začiatku budúceho roka odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom bude z príjmov dieťaťa spred dvoch rokov.Suma rodičovského dôchodku bude zastropovaná, bude sa počítať najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku. Z minuloročnej priemernej hrubej mzdy vo výške 1 211 eur by maximálny rodičovský dôchodok v budúcom roku dosiahol 21,80 eura pre každého rodiča. Takýto rodičovský dôchodok by svojim rodičom mohli dopriať deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 453,60 eura a viac.