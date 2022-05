Výstava Deti a architektúra spestrí areál košického Kulturparku

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prostredníctvom výstavy výtvarných prác v Kulturparku sa môžete dozvedieť viac o tom ako v predstavách 10-12 ročných detí vyzerá prvý slovenský mrakodrap či peší most cez rieku.Výstavu pod názvom "Deti a architektúra" spoločne pripravili Knižnica pre mládež mesta Košice a Slovenská komora stavebných inžinierov. Slávnostná vernisáž ku výstave sa uskutočnila 3. mája 2022 o 17.00 hod. v pobočke knižnice LitPark na Kukučínovej 2, Košice.Organizátorom projektu Deti a architektúra je Občianske združenie EUROARCH, ktorého hlavným cieľom je robiť osvetu medzi deťmi a mládežou o stavebníctve a architektúre, popularizovať témy ochrany životného prostredia... Autorsky za projektom stojí Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.Záujem detí je veľký a každoročne stúpa počet škôl zapojených do tohto projektu. Kým v roku 2015 sa zapojilo cca 100 škôl a asi 2000 žiakov, v roku 2021 je do projektu zapojených už vyše 400 škôl a cca 12000 žiakov.Súťaže Deti a architektúra sa každoročne zúčastňujú jednotlivci aj školské kolektívy z celého Slovenska. "Projekt s názvom Deti a architektúra však najprv deti vzdeláva prostredníctvom interaktívneho e-kurzu zameraného každý rok na inú tému z architektúry," informuje za knižnicu Kamila Prextová, riaditeľka. "Deti preto najprv absolvujú online kurz, zvyčajne v priebehu septembra a v októbri už dostávajú za úlohu vytvoriť výtvarné dielka, ktorými sa uchádzajú o ocenené miesta prvej dvadsiatky. Pri práci by sa mali inšpirovať práve vedomosťami získanými počas kurzu."Verejnosti v Košiciach usporiadatelia výstavy tento rok sprostredkujú najlepšie výtvarné práce z ročníkov 2019 a 2020, ktoré boli venované unikátnym stavbám akými určite sú výškové budovy a mosty. "Kreatívne práce detí hodnotí odborná porota, v ktorej majú zastúpenie experti na vzdelávanie, architektúru a dizajn. Tie najlepšie sú prezentované verejnosti prostredníctvom výstavy a ich autori boli pozvaní na slávnostnú vernisáž, na ktorej im boli odovzdané malé darčeky za ich tvorivú prácu. My sme sa teraz v spolupráci s knižnicou pre deti a mládež mesta Košice rozhodli vôbec po prvýkrát predstaviť tieto ocenené práce aj tu v Košiciach. Organizátorom projektu je Občianske združenie EUROARCH, ktorého hlavným cieľom je robiť osvetu medzi deťmi a mládežou o stavebníctve a architektúre, popularizovať témy ochrany životného prostredia... Autorsky za projektom stojí Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.Na výstave je predstavených 40 najkrajších výtvarných prác zo súťaže t. j. 20 prác za ročník.Nad výstavou prebrala záštitu námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová. Otvorenia sa zúčastnili: primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, námestník primátorky mesta Prešov Pavol Neupauer, rektor TUKE Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., dekani stavebnej fakulty a fakulty umení, doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD. a prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., ako aj zástupcovia jednotlivých samosprávnych krajov a odbornej verejnosti.Informuje za Slovenskú komoru stavebných inžinierov Viliam Hrubovčák.Informačný servis