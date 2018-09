SaS vidí v novele zákona o OZE tunel, ceny elektriny môžu opäť stúpnuť

Karol Galek. Foto: sas.sk Foto: sas.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) - V navrhovanom zákone o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) jeceny elektriny môžu opäť stúpnuť. Uviedol to na brífingu opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Galek (SaS) pri kritike novely zákona o OZE a vysokoúčinnej kombinovanej výrobe (KVET), ktorú v stredu posunula do druhého čítania NR SR. Novela pochádza z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR a mala by byť účinná od roku 2019.V cenách elektriny sa podľa Galeka dodnes občania SR skladajú" sumou asi 700 miliónov eur, ktoré dostanú počas 15 rokov, počas ktorých majú garantované výkupné ceny elektriny z OZE.priblížil Galek.V novele zákona o OZE vidí opozičný poslanec za SaS aj ďalší moment.upozornil Galek.Novela zákona o OZE podľa Galekových slovdoplnil.dodal Galek. V praxi podľa svojich slov bude Galek predkladať pozmeňovacie návrhy, aby sa zaviedlo napríklad také financovanie podpory OZE, aké funguje v Českej republike.