SaS: Zákon o strategických investíciách a verejnom obstarávaní sú nebezpečné, na ich dôsledky doplatíme všetci (video)

Za škodu zaplatíme všetci

Z extrému do extrému

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Daň za urýchlené procesy

24.4.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na riziká parlamentom schváleného zákona o strategických investíciách a novely zákona o verejnom obstarávaní , ktorá prešla cez prvé čítanie.Oba zákony sú podľa liberálov nebezpečné, sú nastavené totálne proti Slovensku a na ich dôsledky doplatíme všetci.„Zákon o strategických investíciách prináša novinku, že za zlé rozhodnutia ponesie zodpovednosť štát, teda my všetci, a nie ten, kto ich urobil,“ povedala poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS).Môže ísť podľa nej napríklad o predražené projekty, zle vybraného dodávateľa či zle vybraný projekt.„Už nebude existovať žiadna prekážka, aby koalícia robila rozhodnutia v prospech jej kamarátov a za škodu zaplatíme my všetci,“ myslí si poslankyňa a exministerka spravodlivosti.Ako dodala, ide o zlé riešenie pre štát.Veľké infraštruktúrne projekty sú podľa poslanca a bývalého predsedu SaS Richarda Sulíka problémom, ale faktom je, že ich prípravu treba zrýchliť.„No riešenie vlády je riešené z extrému do extrému, čo môže mať skutočne negatívne následky,“ uviedol.Štandardne rozhodujú o cestách obce, stávajú sa aj chyby no podľa bývalého ministra hospodárstva vláda nemôže hneď pri prvom probléme, ako bolo Vajanského nábrežie v Bratislave, meniť zákon.Ďalšou mínou je podľa SaS novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej zmena spočíva v znížení štandardu, ako sa bude dohliadať na dodávateľov.Mária Kolíková poznamenala, že v prípade zmlúv od 100 do 250-tisíc eur sa nebude riešiť register partnerov verejného sektora, a tak nebudeme vedieť, kto je za spoločnosťou, ktorá podpísala zmluvu so štátom.„Koalícii nejde v žiadnom prípade o transparentnosť,“ tvrdí poslankyňa.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) povedal, že v mnohých prípadoch bude verejné obstarávanie do 50-tisíc eur vylúčené, resp. bude dobrovoľné. Napríklad, menšie samosprávy nebudú mať žiadne povinnosti niečo obstarávať, pretože v prípade väčšiny vecí nebudú musieť už viac postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.„Keď budú chcieť štátne orgány napríklad stráženie od firmy Bonul, nebudú musieť klasicky obstarávať, len sa obstarávanie zverejní, oslovia sa traja dodávatelia a na základe dohody sa vyberie ten, ktorého si obstarávateľ želá. Zjednoduší sa tak svojvoľné rozhodovanie o verejných zdrojoch,“ dodal Ondrej Dostál.Podľa neho to bude daň za to, že sa urýchlia procesy pri verejnom obstarávaní, ktoré buď ani nebude alebo keď bude, bude len formálne, drahšie a menej kvalitné.