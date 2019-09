SaS: Zdravotníctvo je nevyhnutné dofinancovať systémovo

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 11. septembra (TASR) - Zdravotníctvo je nevyhnutné dofinancovať systémovo, bezhlavé nalievanie peňazí do systému pomôže len na chvíľku. Tvrdí to opozičná SaS v reakcii na požiadavku dofinancovať zdravotníctvo tento rok o 150 miliónov eur.uviedla poslankyňa Národnej rady SR za SaS Jana Cigániková.Dofinancovanie vo výške 150 miliónov eur žiadajú ambulancie, nemocnice, zdravotné poisťovne aj strešná pacientska organizácia. V stredu odovzdali spoločné memorandum šéfovi parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi (SNS).Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) súhlasí, že jej rezort bude potrebovať v tomto roku dofinancovanie. "povedala po stredajšom rokovaní vlády. Chce si počkať na septembrovú daňovú prognózu. Na dáta čaká aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Zatiaľ nechce hovoriť o tom, či pôjdu v tomto roku do zdravotníctva ďalšie peniaze zo štátneho rozpočtu.