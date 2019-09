Stredisko pre ľudské práva: Volebný zákon vykazuje diskriminačné prvky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Súčasný volebný zákon vykazuje diskriminačné prvky, a to najmä pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí nemôžu dostatočne uplatniť svoje volebné právo. V reakcii na odmietnutie novely zákona o možnosti voľby zo zahraničia parlamentom to uviedlo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP)." povedala výkonná riaditeľka SNSĽP Katarína Szabová.Slovákom žijúcim v zahraničí je umožnené voliťvo voľbách do Európskeho parlamentu a pri referende." uvádza stredisko, podľa ktorého majú tieto ustanovenia diskriminačný charakter.Stredisko chce aj naďalej sledovať vývoj situácie v oblasti volebného práva a chce využiť všetky prostriedky v rámci svojho mandátu na odstránenie diskriminačných ustanovení.Poslanci parlamentu v utorok (10. 9.) neschválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú navrhovala opozičná SaS. Poslanci navrhovali, aby mohli Slováci v zahraničí hlasovať vo voľbách do národnej rady, do Európskeho parlamentu, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta aj v referende.