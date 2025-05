SaS žiada o verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa STVR

Voľba generálneho riaditeľa

Podľa Dostála existuje podozrenie k obchádzaniu zákona

Utajovanie projektov kandidátov

9.5.2025 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva Radu Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) ministerstvo kultúry , aby zabezpečili verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa STVR, ktoré sa má uskutočniť v pondelok 12. mája.Ako liberáli zdôraznili, ide o historicky prvú voľbu na šesťročné funkčné obdobie, ktorú vykoná novozložená Rada STVR.„Už tento pondelok, 12. mája sa v budove STVR uskutoční verejné zasadnutie Rady, na ktorom by malo prebehnúť verejné vypočutie kandidátov na generálneho riaditeľa STVR. Zdôrazňujem slovo verejné, pretože do dnešného dňa nie je jasné, či verejnosť bude na tomto dôležitom zasadnutí fyzicky prítomná. Učinili sme viacero krokov, aby sme zabezpečili zákonnosť a transparentnosť tohto procesu," uviedol tímlíder SaS pre kultúru René Parák Podľa informácií od poslanca Národnej rady SR za SaS Ondreja Dostála existuje vážne podozrenie, že Rada STVR svojvoľne obchádza zákon.„Minulý týždeň sme podali podnet na Generálnu prokuratúru SR , v ktorom upozorňujeme na možné porušenie zákona. Rada STVR si vykladá požiadavku verejnosti svojho rokovania tak, že fyzická prítomnosť verejnosti nie je potrebná – vraj stačí online prenos. Takýto výklad je v rozpore s doterajšou praxou iných verejných inštitúcií, vrátane RTVS, parlamentných výborov či súdov, kde verejnosť fyzicky prítomná byť môže a má," zdôraznil Dostál. Podľa neho môže prípadné vylúčenie verejnosti z pondelkového vypočutia viesť až k spochybneniu celého výberového procesu.„Upozornili sme preto aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku , aby konal bezodkladne. Hrozí, že ak vypočutie nebude skutočne verejné, môže to otvoriť priestor pre súdne spory zo strany neúspešných kandidátov," doplnil poslanec.SaS zároveň kritizuje aj utajovanie projektov kandidátov, ktoré podľa doterajšej praxe bývali zverejnené vopred. Tento rok ich totiž rada zverejní až počas samotného vypočutia.„Veríme, že verejnosť, médiá, odborná obec a zamestnanci STVR budú mať možnosť sa na tomto vypočutí osobne zúčastniť. Je to vec elementárnej transparentnosti a verejnej kontroly," dodal Parák.