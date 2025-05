Trump naznačil zníženie ciel na čínske tovary na úroveň 80 %

9.5.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok naznačil, že by mohol znížiť clá na dovoz z Číny, keďže sa súperiace krajiny pripravujú na víkendové obchodné rokovania.„80-percentné clá na Čínu sa zdajú byť správne!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Aktuálne platia na dovoz čínskych tovarov do USA clá vo výške 145 percent a na niektoré tovary dosahujú úroveň až 245 percent.„Čína by mala otvoriť svoj trh pre USA - bolo by to pre ňu veľmi dobré!!! Uzavreté trhy už nefungujú!!!," napísal Trump v ďalšom príspevku.