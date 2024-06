SaS žiada od Blanára predvolanie veľvyslanca Bratčikova. Treba tlačiť na Rusko, aby začalo pracovať na mieri

Je čas doručiť, čo sľúbili

Imperialistické chúťky Putina

11.6.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva ministra zahraničných vecí Juraja Blanára , aby si predvolal ruského veľvyslanca Igora Bratčikova . Ten by mal vysvetliť, prečo sa Ruská federácia neusiluje o mier a odmieta sa zúčastniť na mierovej konferencii vo Švajčiarsku.Už tento víkend sa vo Švajčiarsku uskutoční mierová konferencia, ktorá by mohla nakresliť cestovnú mapu k mieru medzi Ukrajinou a Ruskom. Je v absolútnom záujme Slovenskej republiky, aby sa vojna u nášho suseda skončila čo najskôr, prízvukuje SaS.„Predstavitelia koalície si na mieri postavili kampaň v troch po sebe idúcich voľbách. Je čas doručiť, čo sľúbili. A preto musia dať svoje kamarátske vzťahy s ruským veľvyslancom bokom a spraviť to, čo je dobré pre Slovensko - diplomaticky tlačiť na Rusko, aby začalo pracovať na mieri,” zdôraznil predseda SaS Branislav Gröhling Hoci sa Ruská federácia odmieta zúčastniť na mierovej konferencii, jej organizátori nechávajú pre Kremeľ dvere otvorené.„Za 28 mesiacov zabíjania a ničenia na území Ukrajiny nedosiahla armáda ruského agresora žiadny veľký úspech s neúmernými stratami. Vedeniu Ruska zjavne nezáleží ani na životoch vlastných občanov,” konštatuje poslanec za SaS Juraj Krúpa s tým, že zastavenie bojov by bolo vykúpením aj pre bežných Rusov, ktorí na vojnu doplácajú.Kremeľ sa podľa neho nechce zúčastniť na žiadnej mierovej konferencii, lebo by musel odkryť svoj skutočný zámer.„A tým nie je ani mier, ani neutrálna Ukrajina, ani denacifikácia. Sú nimi imperialistické chúťky prezidenta Putina ,“ povedal Krúpa.Slovenská vláda by podľa poslanca mala tlmočiť ruskému veľvyslancovi jasný odkaz - chceme mier, prestaňte bojovať a zúčastnite sa na mierovej konferencii.