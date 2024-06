Kúpa nehnuteľnosti v Egypte: Odborník radí, na čo si dať pozor

V prvom rade poznajte legislatívu

Ako postupovať pri kúpe



Vyhľadanie nehnuteľnosti: Prehľadávajte ponuky online alebo navštívte Egypt a prezrite si nehnuteľnosti osobne.

Podpis zmluvy o kúpe: Po výbere nehnuteľnosti podpíšete zmluvu s predávajúcim. Táto zmluva obsahuje podrobný popis nehnuteľnosti, cenu, podmienky platby a termín odovzdania.

Registrácia: V Egypte neexistuje inštitúcia ako kataster, ale nahrádza ho takzvaný register nehnuteľností. Po podpise zmluvy musíte nehnuteľnosť v tomto registri zaregistrovať. Avšak pozor, nestačí len overenie podpisov na súde, je nutné pokračovať v procese registrácie.

Platba: Platbu uhrádzajte vždy na účet predávajúceho alebo daného rezortu, nikdy nie na účet realitnej kancelárie.



2 spôsoby vlastníctva cudzincov



Plné vlastníctvo: Umožňuje plne disponovať s nehnuteľnosťou, vrátane predaja, prenájmu alebo darovania.

Právo užívania: Umožňuje užívať nehnuteľnosť na základe zmluvy o prenájme alebo doživotnom užívaní, bez možnosti predaja alebo darovania.



Aké poplatky a dane vás čakajú



Daň z prevodu nehnuteľnosti: nie je žiadna

Právne služby: Poplatky za právne služby notára, overenie zmluvy o kúpe na súde a registrácia nehnuteľnosti sú 550 eur

Ročné dane z nehnuteľností: Ročné dane, ktoré sa platia z hodnoty nehnuteľnosti. Daňová sadzba je jednotná: 10 % z ročnej hodnoty nájmu po odpočítaní 30 % výdavkov na bývanie a 32 % výdavkov na nebytové priestory, za všetky výdavky, ktoré daňovník znáša, vrátane výdavkov na údržbu.



Dedičstvo v prípade vašej smrti

Výber správnej nehnuteľnosti



Typ nehnuteľnosti a lokalita: Nevyberajte len podľa ceny, ale aj podľa blízkosti k moru a službám. "V priemere, keď si kúpite dobrý byt na dobrom mieste, tak viete zarobiť cca 10% netto z kúpnej ceny ročne z prenájmov. Vždy si však dajte ukázať aj okolie a nie len samotný rezort," upozorňuje realitný maklér z GoEgypt.

Náklady na údržbu a správu: Rezorty si účtujú poplatky za správu spoločných priestorov, ktoré sa môžu meniť podľa ekonomickej situácie. "Niektoré rezorty majú napísanú jasnú klauzulu, že každý rok fixne zvyšujú poplatok o niekoľko percent – na tomto môžete byť za X rokov vysoko stratový, lebo poplatok budete mať veľký, ale kvalita služieb zostáva. Dajte si na to preto pozor," hovorí Ilias.

Využitie nehnuteľnosti: Premyslite si, ako plánujete nehnuteľnosť využívať a aké sú vaše očakávania ohľadom návratnosti investície. Od odpovede na túto otázku sa totiž odvíja veľa ďalších vecí.



11.6.2024 (SITA.sk) -Kúpa nehnuteľnosti v Egypte môže byť skvelou príležitosťou, či už hľadáte rekreačný dom, investíciu alebo trvalé bydlisko. Existuje však niekoľko kľúčových aspektov a právne postupy, ktoré treba poznať, aby ste sa nestali obeťou podvodníkov, či nekúpili nehnuteľnosť, na ktorej prerobíte. "Internet je plný videí a článkov o právnych aspektoch kúpy nehnuteľnosti v Egypte, ale chýbajú tam fakty. Dávajte si preto na to pozor. Často ide o ľudí, ktorí nemajú s predajom nehnuteľností v Egypte žiadne skúsenosti," upozorňuje Tomáš Ilias z realitnej kancelárie GoEgypt , ktorá má dlhoročné skúsenosti s predajom a kúpou nehnuteľností v Egypte.Zákony a predpisy upravujúce kúpu a vlastníctvo nehnuteľností v Egypte sú odlišné ako na Slovensku, preto sa oplatí, ak ich aspoň trochu poznáte alebo vyhľadáte odborníka, ktorý ich ovláda. Kľúčovým zákonom je Zákon o nehnuteľnostiach č. 84 z roku 2008. Existujú aj rôzne predpisy, ktoré upravujú špecifické aspekty vlastníctva ako prenájom či výstavbu. Vzhľadom na zložitosť legislatívy odborník odporúča kúpu nehnuteľnosti konzultovať s právnikom, ktorý má skúsenosti s egyptským nehnuteľnostným právom. "Naša realitná kancelária GoEgypt má dobrého advokáta priamo na našej webstránke, takže právne služby nie sú žiadnym tajomstvom," zdôrazňuje Ilias.Postup pri kúpe nehnuteľnosti v Egypte sa môže líšiť v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Vo všeobecnosti však zahŕňa nasledovné kroky:Cudzinci môžu v Egypte vlastniť nehnuteľnosti dvoma spôsobmi:"Pri kúpe nehnuteľnosti je dôležité zistiť, aký typ vlastníctva vám bude ponúknutý. V Egypte neodporúčame právo užívania," radí odborník z realitnej kancelárie GoEgypt.Pri kúpe nehnuteľnosti v Egypte sa stretnete s rôznymi poplatkami a daňami:Napríklad:1 izbový apartmán: od 500 do 600 libier závisí od lokality2 izbový apartmán: od 800 do 900 libier závisí od lokality3 izbový apartmán: od 1 100 do 1 200 libier závisí od lokalityTieto ceny sa líšia podľa uváženia komisie zriadenej daňovým úradom.Dedičské zákony v Egypte umožňujú cudzincom dediť nehnuteľnosti, avšak proces môže byť zdĺhavý. Záleží tiež od národnosti dediča. "Odporúčame, aby ste sa pred kúpou nehnuteľnosti poradili s právnikom o tom, ako by sa dedila v prípade vašej smrti. Je vhodné zapísať potenciálnych dedičov priamo do kúpnej zmluvy, aby sa predišlo budúcim komplikáciám," radí Ilias.Nie každá nehnuteľnosť v Egypte je pre vás ideálna. Keďže ide o väčšiu investíciu, radšej pred jej kúpou zvážte tieto 3 skutočnosti: