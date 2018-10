SaS žiada pre únos Vietnamca Sakovej odchod

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 2. októbra (TASR) - Opozičná SaS žiada pre kauzu únosu Vietnamca demisiu ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD). Strana to uviedla v reakcii na informáciu, že slovenskí policajti potvrdili verziu, že vietnamská delegácia využila svoju návštevu Slovenska v júli minulého roka na prepravu uneseného Trinh Xuan Thanha.Podľa SaS sú z napomáhania či zahladzovania činu podozriví bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, vtedajšia štátna tajomníčka a dnes ministerka vnútra Denisa Saková a šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák.vyhlásili predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.doplnilo hnutie Sme rodina, ktoré trvá na dôkladnom prešetrení celého prípadu.V prípade únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha dal dozorujúci prokurátor po preskúmaní spisového materiálu vyšetrovateľovi pokyn, aby začal trestné stíhanie vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom. Pre TASR to potvrdil prokurátor Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave.Trinh Xuan Thanha mala uniesť vlani v júli z Nemecka cez Slovensko do Vietnamu vietnamská tajná služba. Pri únose malo byť využité aj slovenské vládne lietadlo. Vyšetrovanie tohto prípadu na Slovensku i v Nemecku pokračuje. Koncom septembra o tejto veci rokovala aj ministerka vnútra Saková so svojím nemeckým kolegom Horstom Seehofferom v Berlíne.