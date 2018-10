Tieto štáty už nie sú daňové hrozby

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Brusel/Luxemburg 2. októbra (TASR) - Ministri financií EÚ (Ecofin) na svojom utorňajšom zasadnutí v Luxemburgu uznali, že Lichtenštajnsko a Peru dosiahli súlad so všetkými svojimi záväzkami v oblasti daňovej spolupráce. Ministri sa zároveň zhodli aj na vymazaní Palau zEÚ týkajúceho sa daňových rajov.Podľa tlačovej správy zo zasadnutia ministrov Lichtenštajnsko a Peru dokončili nevyhnutné reformy na dosiahnutie súladu so všetkými princípmi dobrého riadenia v oblasti daní, ktoré boli stanovené na úrovni EÚ a prijaté radou ministrov v decembri 2017.Ministri zároveň súhlasili s tým, aby bol ostrovný štát Palau odstránený zo zoznamu nespolupracujúcich daňových jurisdikcií. Palau sa na najvyššej politickej úrovni zaviazal, že odstráni všetky obavy EÚ súvisiace s režimom daňových rajov. Experti EÚ tieto záväzky pozorne vyhodnotili. V dôsledku toho bol Palau presunutý z čierneho zoznamu do tzv.. Ten zahŕňa jurisdikcie, ktoré prijali dostatočné záväzky na reformu svojej daňovej politiky.Na európskom zozname nespolupracujúcich daňových jurisdikcií zostáva ešte šesť krajín - Americké Panenské ostrovy, Americká Samoa, Guam, Namíbia, Samoa a Trinidad a Tobago.(spravodajca TASR Jaromír Novak)