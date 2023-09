Saska chce presadiť zákon o národnostných menšinách, navrhujú zmeny v školstve aj financovaní kultúr (video)

Nechcú vytvárať, ale transformovať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovenský jazyk ako cudzí

Financovanie menšinových kultúr

20.9.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce presadiť zákon o národnostných menšinách. Ten by definoval národnostné menšiny ako také, ale aj to, ako vieme priznávať práva týmto menšinám. Podľa SaS taktiež chýba zadefinovanie inštitucionálneho zabezpečenia.Liberáli zároveň plánujú zriadiť úrad pre národnostné menšiny. Ako na stredajšej tlačovej besede informoval predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip , SaS nechce vytvoriť nový úrad, pretože takýto úrad už existuje. Ide o Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny , ktorý je v štruktúrach Úradu vlády SR „Chceme ho z týchto štruktúr vyňať a osamostatniť. Len transformujeme to, čo už existuje," uviedol Pilip. V zákone chcú zadefinovať aj Radu národnostných menšín.„Existuje výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorý je poradným orgánom rady vlády, a tá je poradným orgánom vlády. Tento výbor chceme pretransformovať na samostatnú radu, ktorá bude priamym poradným orgánom vlády," vysvetlil Pilip.Pri téme školstva chce SaS vytvoriť paralelný systém obvodov postavený na národnostných menšinách a taktiež presadiť opatrenie, ktoré by zabezpečilo výučbu slovenského jazyka metódou cudzieho jazyka.„Najmä u maďarskej a rómskej komunity máme prípady, keď deti odmala hovoria jazykom svojej komunity. Prístup k vzdelávaniu slovenského jazyka musí byť taký, ako k cudziemu jazyku," dodal Pilip. Ábel Ravasz , ktorý kandiduje za SaS z miesta č. 31, na tlačovej besede spomenul financovanie menšinových kultúr. Tvrdí, že od roku 2017 funguje fond na podporu menšinových kultúr a umožňuje menšinám samostatne sa rozhodovať o tom, na čo chcú využiť zdroje, ktoré im poskytuje štát na rozvoj kultúry. Kvalita tohto fondu sa však podľa Ravasza za posledné roky zhoršila, procesy sú veľmi pomalé a menšinové organizácie sa sťažujú, že peniaze neprichádzajú na čas alebo dokonca vôbec.„Mám pripravenú zmenu, ktorá vie odstrániť tieto nedostatky a vrátiť fond ku koreňom a efektívnemu fungovaniu. Pri fonde je potrebné pracovať s agendou dvoch národnostných menšín, ktoré nie sú uznané alebo sú uznané iba sčasti – ide o vietnamskú komunitu a goralskú národnostnú komunitu, ktorá zatiaľ uznaná nie je," povedal Ravasz. V závere dodal, že SaS bude presadzovať zrušenie zákazu dvojakého občianstva.