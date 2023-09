Agresívna žena zaútočila v Bratislave na muža, po kopanci do hlavy prišlo bodnutie nožom

20.9.2023 (SITA.sk) - Agresívna žena v Bratislave uštedrila mužovi kopanec do hlavy a bodnutie nožom. Vyšetrovateľ obvinil z trestného činu ublíženie na zdraví 48-ročnú Miroslavu z okresu Malacky.Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, incident medzi mužom a ženou sa odohral začiatkom týždňa na Junáckej ulici. Podľa polície v trávnatom poraste pred športovou halou kopla žena do hlavy 48-ročného muža, ktorý pri nej zaspal. Následne ho bodla do tváre kuchynským nožom, po čom sa muž snažil utiecť.Pri úteku bodla žena muža druhýkrát, do chrbta. Mužovi tým spôsobila zranenia, vyžadujúce si ošetrenie v nemocnici, kam ho previezla privolaná RZP. Policajti agresívnu ženu zadržali obmedzili a eskortovali na policajné oddelenie. Následne ju umiestnili v cele policajného zaistenia, vyšetrovateľ spracoval podnet k jej väzobnému stíhaniu.