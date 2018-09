Šatan chce asistenta pri reprezentácii vyriešiť do konca septembra

Na archívnej snímke generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan si v lete oddýchol iba počas augusta, zvyšný čas strávil v práci. Najskôr sa venoval juniorským výberom, v súčasnosti rieši spolu s trénerom A-tímu Craigom Ramsayom otázku asistenta v mužskej reprezentácii. Všetko by sa malo vyjasniť v najbližších dňoch.Už niekoľko dní sa pri poste asistenta trénera skloňuje meno Michal Handzuš. Ten je aj pre generálneho manažéra priorita, v hre sú však aj iné mená.potvrdil Šatan, ktorý nielen o tejto otázke hovoril s Ramsayom počas štvrtkového golfového turnaja v rámci Business Golf Tour v Rakúsku.Ak by Handzuš ponuku neprijal, mohol by ho nahradiť Róbert Petrovický. Ten pomáhal hlavnému trénerovi aj v uplynulej sezóne.Šatan si počas leta oddýchol s rodinou, ale jeho prevažnú časť strávil prácou.Pomaly sa však pripravuje aj na povinností v seniorskej reprezentácii.Realizačný tím bude sledovať hráčov vo všetkých súťažiach, motiváciu majú aj tipsportligisti. Na ZOH v Pjongčangu 2018 sa v nominácii ocitlo až desať hráčov z najvyššej slovenskej súťaže.poznamenal Šatan, ktorého teší aj šanca pre Martina Bakoša a Michala Čajkovského v kempoch NHL.Šatana teší aj súčasná forma Mareka Hrivíka, ktorému sa darí v KHL v drese Viťazu Podoľsk.Manažér reprezentácie sa pri otázke o vstupe maďarských tímov do Tipsport Ligy vyjadril zdržanlivo, potešil ho návrat súčasných i bývalých reprezentantov do ligy. Tú obohatili príchody Milana Bartoviča, Mária Bližňáka, Marcela Haščáka či Jozefa Baleja.