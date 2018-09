Tipsport Liga: Nevydarené návraty Hanlona a Milama

Glen Hanlon, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nitra 15. septembra (TASR) - Takto si svoju premiéru v novej súťaži nepredstavovali. Tréner i hráči nováčika Tipsport Ligy z Maďarska DVTK Jégesmedvék Miškovec však zhodne priznali, že v piatok v Nitre na domácich hokejistov nemali a majú pred sebou ešte veľa práce. Prvý nezdar ale ambície tímu neotupil a jeho hlavný cieľ je stále prienik do play off.Pre kormidelníka Glena Hanlona znamenala vysoká prehra 1:6 trpký návrat na slovenský ľad v súťažnom zápase. Posledný odohral ešte ako tréner slovenskej reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta. Ani tie sa mu príliš nevydarili, keďže jeho zverenci obsadili až desiate miesto. Napriek tomu tvrdí, že pod Tatrami strávil dva pekné roky a návratu sa potešil.povedal pre TASR.Šesťdesiatjedenročný bývalý brankár sa vrátil k trénerskému remeslu po dvoch rokoch na poste generálneho manažéra Vancouveru Giants vo WHL. Nový projekt DVTK v slovenskej Tipsport Lige ho oslovil a verí, že časom prídu i úspechy.pokračoval.Úvodná prehra 1:6 nebola úplne odrazom diania na ľade. Domácich nakopol rýchly gól z prvej minúty, no vzápätí prebrali taktovku hry hostia a do prestávky mohli vyhrávať. Nepremenili však presilovku 5 na 3 a dvakrát opečiatkovali žŕdky nitrianskej bránky. Aj v druhej tretine to bola vyrovnaná partia, i keďuž postupne prebrali taktovku. Nováčika však definitívne zlomil až na začiatku tretieho dejstva presilovkovým gólom na 3:0.zamyslel sa Hanlon.Pri otázke na ciele klubu v novej súťaži sa zasmial:Vzápätí však potvrdil to, čo vedenie avizovalo už pred sezónou.dodal.Piatkový duel mal špeciálnu príchuť aj pre obrancu hostí Jamieho Milama. Tridsaťštyriročný obranca strávil v Nitre predchádzajúce tri roky a získal s ňou kompletnú medailovú zbierku. V sezóne 2015/2016 spečatil premeneným nájazdom v šiestom finále zisk titulu. Nitrianski organizátori tesne pred duelom premietli na kocke krátke video s jeho najlepšími okamihmi v klube.povedal.Milam verí, že už nedeľňajší domáci duel so Žilinou dopadne úplne inak.