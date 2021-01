Šatan spokojný s vystúpením na MS 20: Prevýšilo to všetky očakávania

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan je spokojný s vystúpením reprezentácie do 20 rokov na juniorských majstrovstvách sveta. Výber trénera Róberta Petrovického mal pre pandémiu koronavírusu len málo času na prípravu, no v Kanade podľa neho zanechal dobrý dojem a pozitívne prekvapil.





Slovenskí hokejisti obsadili v edmontonskej "bubline" konečnú ôsmu priečku, rovnako ako na predchádzajúcich dvoch MS. Petrovického zverenci splnili základný cieľ postupom do štvrťfinále, v ktorom nestačili na neskorších majstrov z USA (2:5). V základnej skupine dosiahli jedno víťazstvo na úvod nad Švajčiarskom 1:0, potom prehrali s Kanadou (1:3), Nemeckom (3:4 pp) a Fínskom (0:6). Cez štvrťfinále prenikli Slováci naposledy na bronzovom šampionáte 2015 v Kanade."Tréner Petrovický a tím okolo neho svoju úlohu zvládli výborne, napriek tomu, že na prípravu mali málo času. Bolo tam vidieť veľa dobrých vecí a prvkov moderného hokeja. Boli sme zorganizovaní v obrane, spôsob forčekingu, zmena v hraní oslaboviek a presiloviek, to všetko kopírovalo štýl, ktorý hráme v 'áčku'," uviedol Šatan v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.Šatan ako generálny manažér dotiahol na post trénera A-mužstva reprezentácie Craiga Ramsayho. Cieľom bolo, aby kanadský kouč odovzdal svoje skúsenosti slovenským trénerom a nastavil smerovanie všetkých úrovní reprezentácie. "Všetky očakávania to prevýšilo. Vždy som tvrdil, že je potrebné, aby sme systémy prepojili, aby sme hráčov začali učiť jednotný moderný systém už v skorých rokoch. Po tom, čo som videl na majstrovstvách sveta dvadsaťročných, si myslím, že sme tento cieľ splnili. Verím, že sa to postupne prenesie aj do nižších reprezentácií a chlapci budú už v skoršom veku s naším systémom konfrontovaní a do 'dvadsiatky' prídu so systémom v krvi," povedal Šatan.Slovensko o rok čaká náročná skupina s USA, Švédskom, Ruskom a Švajčiarskom: "Tréneri tento rok zapracovali veľa mladých hráčov. Traja šestnásťroční patrili k tým lepším hráčom v mužstve. Ale aj ostatní mladí, sedemnásťroční sa ukázali. Polovica mužstva môže hrať na budúci rok a využiť skúsenosti, ktoré nadobudli. Myslím si, že budeme mať šancu prebojovať sa medzi najlepších a zabojovať aj o lepšie umiestnenie, na aké sme zvyknutí." Zatiaľ nie je jasné, či bude pri kormidle pokračovať tréner Petrovický. "Najprv si zhodnotíme túto sezónu, ktorú ma 'dvadsiatka' za sebou a budeme sa v najbližších týždňoch rozprávať aj o budúcnosti," uviedol pre hockeyslovakia.sk Šatan.Podľa prezidenta SZĽH nie je prekvapenie, že z titulu majstrov sveta sa tešia hráči USA: "To, že majú väčšinu hráčov jednak draftovaných tímami NHL a jednak hrajúcich v univerzitných celkoch NCAA ukazuje, že nároky na hokejistu v 21. storočí si vyžadujú aj vzdelanie a rozšírené obzory. Títo hráči, sa stávajú ťahúňmi a vzácnym artiklom pre tímy NHL." Podobným smerom by chcel ísť aj na Slovensku, k čomu má pomôcť sieť stredoškolských hokejových akadémií. "Vyrastali by nám hráči, ktorí sú komplexní po všetkých stránkach. V prípade, že nebudú hrať hokej, budú sa vedieť uplatniť na pracovnom trhu. Na tomto chceme pracovať a verím, že nám pomôžu tí najdôležitejší ľudia, župani, ministerstvo školstva a ďalší. Veríme, že budeme pokračovať v pláne budovania akadémií a stredísk pre našu mládež a začne to naberať reálne kontúry," dodal.