Ivona Fialková bola lepšia ako Paulína a má prvé body, Machyniaková skončila v Oberhofe posledná

Paulína zlyhala v streľbe v stoji

V top trojke aj Öbergová a Hauserová

8.1.2021 (Webnoviny.sk) - Úvodné preteky Svetového pohára v biatlone v novom kalendárnom roku priniesli pre Slovensko prvé body v sezóne 2020/2021. Ivona Fialková obsadila v rýchlostných pretekoch na 7,5 km v nemeckom Oberhofe 28. miesto a pripísala si prvých 13 bodov do hodnotenia bojov o krištáľové glóbusy. Ivona Fialková urobila jednu chybu v stoji a za víťaznou Nórkou Tiril Eckhoffovou zaostala o 1:44,4 min."Dnes to už konečne bolo o niečo lepšie, som rada. S jednou streleckou chybou sa dá pretekať, aj keď bežecky to ešte nie je najlepšie, Počkám si, aký z toho bude výsledok. Na trati to bolo v stúpaní náročné, ale snažila som sa s tým popasovať," uviedla Ivona Fialková pre RTVS v čase, keď ešte nepoznala svoj konečný výsledok.Jej staršia a v minulosti úspešnejšia sestra Paulína po vianočnej prestávke opäť neuspela. Zlyhala v streľbe v stoji a s celkovou bilanciou na strelnici 0+3 skončila na 74. priečke s časovým mankom 3:24,9 min. Znamená to, že nepostúpila do sobotňajších stíhacích pretekov pre 60 najlepších zo šprintu."Po streľbe v ľahu to bolo ešte celkom dobre. Bežalo sa mi však zle, nedokázala som to ustáť na stojke a boli z toho tri chyby. V poslednom kole som už bojovala sama so sebou. Je to také, aké to je, ale bojujem ďalej," zhodnotila Paulína Fialková pre RTVS.Piatkové preteky vonkoncom nevyšli tretej Slovenke v štartovnom poli Veronike Machyniakovej . Súčet šiestich zlyhaní pri streľbe a slabá bežecká forma ju odsunuli na posledné 104. miesto výsledkovej listiny. Za víťazkou zaostala o 8:49,4 min. Predposledná Rumunka Eniko Martonová dosiahla o vyše dve minúty lepší výsledný čas (+6:46,1).Úvodné podujatie 5. kola SP 2020/2021 sa stalo korisťou Nórky Tiril Eckhoffovej, ktorá zvíťazila o 29,6 s pred Švédkou Hannou Öbergovou a 40,2 s pred Rakúšankou Lisou-Theresou Hauserovou. Prvé dve pretekárky zastrieľali bez chyby, Hauserová sa raz pomýlila.Na čele Svetového pohára zostala Nórka Marte Olsbuová Röiselandová s náskokom 23 bodov pred Švédkou Hannou Öbergovou a 49 bodov pred Eckhoffovou. Ivona Fialková sa s prvými 13 bodmi zaradila na 68. miesto. Celkovo dosiaľ bodovalo 75 biatlonistiek.