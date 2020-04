Šatan spoločne s ministrom financií hľadajú riešenia na zachránenie hokejových akadémií v regiónoch počas koronakrízy

Šatan

Reformy sú kľúčové

Šatan

Akadémie majú pomáhať mladým športovcom

Šatan

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Realizácia projektu regionálnych hokejových akadémií, ale aj možnosti pomoci hokeju v časoch pandémie koronavírusu. Aj o tom spoločne diskutovali prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava minister financií Slovenskej republiky Eduard Heger. Informuje o tom oficiálny web SZĽH.Projekt výstavby stredoškolských akadémií v ôsmich hokejových regiónoch našej krajiny je pre slovenský hokej kľúčový najmä z hľadiska pokračujúceho reformného procesu v oblasti vzdelávania a výchovy hokejovej mládeže."Som veľmi rád, že Miroslavje tvárou slovenského hokeja. Dosiahol veľké úspechy. Uvedomuje si, že takéto výsledky možno dosiahnuť len tvrdou prácou a pokorou,“ povedal po skončení stretnutia minister financií Eduard Heger."Rozprávali sme sa aj na tému, ako napojiť šport do vzdelávania pomocou systému akadémií. Takéto inštitúcie by mali pomáhať mladým ľuďom v stredoškolskom veku, aby sa z nich stali vzdelaní profesionáli,“ dodal Heger.Aj prezident SZĽH Miroslavmal z rokovania dobrý pocit: "Momentálna situácia v spoločnosti nie je ľahká. Hovorili sme s pánom ministrom aj o súčasnom dianí v športe, konkrétne v hokeji. Diskutovali sme, čo by nám dokázalo pomôcť. Bude na tíme odborníkov okolo pána ministra, aby skúsili nájsť riešenie. Na hokejovom zväze budeme vďační za akúkoľvek pomoc, ktorá pomôže športu a hokeju obzvlášť, aby prežil tieto ťažké časy.“