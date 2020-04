Neymar berie 1,4 milióna za zápas, najdrahší transfer futbalovej histórie sa PSG nevypláca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.4.2020 (Webnoviny.sk) - Keď brazílsky futbalista Neymar pred tromi rokmi prestupoval z FC Barcelona do parížskeho St. Germain , v Parku princov si od príchodu tohto loptového virtuóza mnoho sľubovali.Odhliadnuc od vysokej marketingovej hodnoty olympijského víťaza z Ria de Janeiro 2016, investícia katarských majiteľov do najdrahšieho transferu futbalovej histórie však zatiaľ neprináša požadovaný efekt. PSG síce na domácej scéne dominuje, stále však nedokázal výraznejšie preraziť na európskej pohárovej scéne.Barcelona zinkasovala za odchod Neymara neuveriteľné odstupné vo výške 222 miliónov eur. Parížania platia Neymarovi astronomických 37 miliónov eur za sezónu, ten však doteraz pre zdravotné problémy aj disciplinárne prehrešky odohral iba 51 percent všetkých súťažných stretnutí. Dovedna nastúpil iba v 80 zo 155 plánovaných duelov PSG, priemerne v 26 zápasoch za sezónu.V prepočte na ročný plat Neymar v priemere dostáva 1,4 milióna eur za každé stretnutie, v ktorom nastúpi. V aktuálnej sezóne sa predstavil iba v 22 zo 44 zápasov. Ďalšie pravdepodobne pridá už iba vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov, keďže aktuálna sezóna 2019/2020 vo francúzskej Ligue 1 sa pre opatrenia vlády v súvislosti so šírením koronavírusu definitívne nedohrá. Paríž St. Germain bol pred prerušením súťaže na čele tabuľky a aktuálne je tiež istý štvrťfinalista LM. Prebojoval sa tam po vyradení Borussie Dortmund.