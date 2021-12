Šatan v súčasnej situácii očakával, že hráči NHL do Pekingu nepôjdu, turnaj bude podľa neho vyrovnanejší

Každý tím stratí na kvalite

Nehrali ani v kórejskom Pjongčangu

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan na základe aktuálne nepriaznivého vývoja situácie s koronavírusom v zámorskej NHL očakával, že zimné olympijské hry v Pekingu napokon budú bez najlepších hokejistov sveta. Konečné rozhodnutie NHL a NHLPA ho teda neprekvapilo."Je to na škodu veci. Olympiáda by mala mať najlepších hráčov. Sám si to ako hráč pamätám. Malo to cveng. Ale aj bez hráčov NHL bude olympiáda zaujímavá a opäť sa môžu udiať prekvapenia ako naposledy v prípade Nemecka. Je to obrovská šanca pre hráčov z Európy a my by sme radi boli jedným z tých prekvapení,“ povedal Miroslav Šatan na webe hockeyslovakia.sk.Kapitán majstrov sveta z Göteborgu, ktorý je aj generálny manažér slovenskej reprezentácie tvrdí, že bez hráčov NHL stratí každý tím na kvalite."Najsilnejšie hokejové krajiny strácajú viac ako stratíme my. Olympijský turnaj sa kvalitatívne vyrovná. My sa budeme snažiť byť pozitívnym prekvapením," prognózuje Šatan.Vedenie slovenského tímu by však mohlo pomýšľať aj na hráčov z AHL."Špecifiká dohody zatiaľ nevieme. Ak by to bolo možné a obmedzenia by sa nevzťahovali na hráčov AHL, určite sa budeme snažiť o vybavenie výnimky pre našich hráčov, ktorí pôsobia v AHL a majú záujem ísť na olympiádu,“ vysvetlil Šatan.Na zimnej olympiáde budú hráči NHL chýbať druhýkrát za sebou. V roku 2018 v kórejskom Pjongčangu sa pod piatimi kruhmi tiež nepredstavili.Pôvodne sa síce NHL s NHLPA aj Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) dohodli na účasti hráčov na ZOH 2022 aj 2026, vedenie NHL však pre koronavírus muselo odložiť 50 zápasov v tejto sezóne a aj zo strachu pred šíriacou sa verziou omikron sa dohodli, že najprestížnejší hokejový turnaj za ostatné štyri roky bude vo februári bez hráčov zámorskej profiligy.