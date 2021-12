Kapitánom slovenského tímu na MS v hokeji do 20 rokov bude opäť Kňažko, zhodli sa na ňom všetci

Kapitánom bol aj pred rokom, keď sa juniorský šampionát tiež konal v Kanade.

Pokora aj zdravé odhodlanie

V kapitánske céčko dúfal

Nebude mať problém zvýšiť hlas

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na nadchádzajúcom svetovom šampionáte v Kanade (26. 12. 2021 - 5. 1. 2022) bude Samuel Kňažko.Pre devätnásťročného obrancu to budú už druhé majstrovstvá sveta s písmenom C na drese.Asistentmi Kňažka budú Šimon Nemec a Roman Faith. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.Kapitána a asistentov oznámil trénerský štáb hráčom na spoločnom mítingu v utorok popoludní kanadského času.Hlavný tréner Ivan Feneš zvyšku tímu oznámil rozhodnutie, na ktorom sa uzniesli nielen tréneri, ale aj hráči a celý realizačný tím."Sme presvedčení, že kapitánske céčko je v najsprávnejších rukách. Všetci sme sa zhodli, že Samo je pravý líder. Neraz nás presvedčil, že je nielen skvelý hokejista, ale aj vodca partie. Náš tím zároveň pri tejto voľbe ukázal veľký charakter. Na mene kapitána sa jednohlasne zhodli všetci do jedného,“ povedal Ivan Feneš.Samuel Kňažko prijíma rolu kapitána na druhom juniorskom šampionáte za sebou s pokorou, ale zároveň zdravým odhodlaním."Je to veľká výsada. Po minuloročných majstrovstvách som aj dúfal, že céčko dostanem. Vlani som bol kapitán medzi mladšími, teraz som jeden z najstarších. Vždy je však konečné rozhodnutie na tréneroch. Mohli sa rozhodnúť pre ktoréhokoľvek hráča, keďže tento rok máme v mužstve viacero lídrov. Preto ďakujem trénerom, že mi prejavili dôveru,“ komentoval Samuel Kňažko vo videorozhovore pre hockeyslovakia.sk.Prvý príhovor k tímu absolvoval krátko po oficiálnom oznámení kapitánskej role.Zďaleka však nebol posledný: "S chlapcami sme už absolvovali spoločný míting, no pred prvým zápasom majstrovstiev sveta sa spolu ešte určite porozprávame. Aj o tom, ako by sme chceli hrať, a ako by to malo vyzerať počas turnaja na striedačke a v kabíne.“Hráčovi Seattlu Thunderbirds v zámorskej juniorskej WHL, ktorý má na konte aj 22 štartov za mužskú reprezentáciu, nebude robiť problém zvýšiť hlas v kabíne, ak si to situácia vyžiada ."Ak sa odohrá niečo negatívne, je potrebné zvýšiť hlas. Uvedomujem si však, že to nie je zakaždým ideálna možnosť. Hokej je tímový šport. Ak chceme bojovať o najlepšie umiestnenia, hlas je občas potrebné zvýšiť,“ doplnil kapitán Kňažko.