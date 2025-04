Šatana teší príchod Dvorského, Demeka a Kmeca nepustil klub

V kádri slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta je zatiaľ päť hráčov zo zámoria, o ďalších sa rozhodne neskôr. Útočníkov Adama Sýkoru, Martina Chromiaka, Samuela Honzeka a Dalibora Dvorského dopĺňa brankár Samuel Hlavaj, generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatana osloví aj ďalších. Všetko bude záležať od situácie v zámorskej NHL.





Dvorského len v pondelok uvoľnil jeho klub St. Louis Blues. Šatan chcel do tímu aj Viliama Kmeca a Jakuba Demeka z Vegas. „Skúšali sme aj ich, ale tí musia zostať tam, majú povinnosti s klubom. Ale samozrejme sme radi, že okrem Sýkoru a Hlavaja sa teraz podarilo v uplynulých dňoch vybaviť aj účasť Honzeka, Chromiaka a samozrejme aj Dalibora Dvorského, takže to sa tešíme. Naša zostava asi veľmi omladne a dúfam, že aj zrýchli, bude to zaujímavé. Určite budú zbierať cenné skúsenosti aj do budúcna, ale verím, že tým, že hrajú AHL, čo je kvalitná súťaž, tak že nám aj pomôžu našu zostavu vystužiť,“ povedal Šatan.Dvorský má za sebou druhú sezónu v zámorí, v ktorej si premiérovo vyskúšal mužský hokej. Jej prevažnú časť strávil na farme v AHL. Klub St. Louis Blues, ktorý ho v roku 2023 draftoval ako celkovú desiatku, ho v závere základnej časti povolal do NHL, v ktorej nastúpil na dva zápasy bez bodového zisku. „Ja si myslím, že by ho chceli, ale tam by sa mohol dostať do zostavy iba v prípade, že by sa niekto zranil. Takže toto jeho čakanie je lepšie, keď si ho skráti prvou účasťou na majstrovstvách sveta v národnom tíme. Budú to preňho cenné skúsenosti a ktovie, že ak ešte St. Louis bude v play off po MS, tak sa stále môže vrátiť aj do taxi tímu,“ dodal Šatan.Honzek odohral za Calgary Wranglers 54 stretnutí s bilanciou 8 gólov a 13 asistencií. Za sebou má aj debut v profilige, za Calgary Flames naskočil do piatich duelov. Jeho tím neuspel v prvom kole play off AHL, sériu s Coachella Valley Firebirds prehral 0:2 na zápasy „Je to tiež hráč, ktorého sme už kedysi v príprave mali. Možno vtedy ešte nebol úplne pripravený, ale myslím, že uplynulé dve sezóny strávil za morom v kvalitných súťažiach, hlavne tento rok v AHL. Takže verím, že takisto bude pozitívnym prínosom pre naše mužstvo.“Šatan ešte prezradil, že v prípade vypadnutia plánuje osloviť aj Slovákov, ktorí ešte hrajú v NHL vo vyraďovačke. Šimona Nemca a Tomáša Tatara z New Jersey, Juraja Slafkovského z Montrealu a Erika Černáka z Tampy Bay. Obrancu Martina Fehérváryho vyradilo do konca sezóny zranenie. „Všetkých určite oslovíme, ak vypadnú. Uvidíme ako sa k tomu postavia a či budú ochotní prísť.“