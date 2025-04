Video: 20. titul FC Liverpool v Premier League: Slot počas osláv rozospieval Anfield, poďakoval predchodcovi Kloppovi

Pred necelým rokom „odovzdal“ nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp po deviatich rokoch FC Liverpool skandovaním mena nového kouča Arneho Slota. Holandský kormidelník mu v nedeľu na oplátku doprial rovnaký chorál pred burácajúcim Anfieldom, ktorý predčasne oslavoval historický 20. titul v Premier League. „The Reds“ majú na čele najvyššej anglickej súťaže štyri kolá pred koncom súťaže nedostihnuteľný 15-bodový náskok pred Arsenalom, ktorý tak predĺži svoje čakanie na titul trvajúce od sezóny 2003/04.



Skandovanie Kloppovho mena sa dá považovať za symbolické. Práve po 57-ročnom Nemcovi zdedil Slot tím vo vynikajúcej kondícii. Klopp ho za deväť rokov prebudoval, raz sa s ním tešil z titulu a vyformoval z neho stabilného ašpiranta na trofeje. Slot sa teraz zaradil do exkluzívnej skupiny kormidelníkov, ktorí vyhrali titul v prvom roku v Premier League. Pred ním to dokázali Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini a Antonio Conte. Následne ho dokázal obhájiť iba Mourinho. „Jediné, čo teraz môžem urobiť, je prejaviť Jürgenovi svoju vďaku, tak poďme na to,“ povedal Slot tesne pred tým, ako začal spievať melódiu piesne „Live is Life“ od rakúskej kapely Opus.



Liverpool si užíval oslavy majstrovského titulu v prítomnosti fanúšikov prvýkrát po 35 rokoch. Predošlý titul pod vedením Kloppa totiž získal počas sezóny 2019/20, ktorú poznačila pandémia ochorenia Covid 19 a Liverpool si prevzal trofej za zatvorenými dverami. Tisíce fanúšikov zostali v nedeľu po záverečnom hvizde na Anfielde, aby skandovali a odpálili spoločne ohňostroje, čím oslávili historický moment. „The Reds“ dorovnali v počte titulov svojho rivala Manchester United a oficiálne ukončili štyri roky trvajúcu hegemóniu Manchestru City. Liverpool to zvládol vo veľkom štýle, počas sezóny prehral iba v dvoch ligových dueloch. Slotovi sa podarilo triumfovať v pozícii trénera v Premier League, čo nedosiahol žiadny jeho krajan pred ním. Víťazné nastavenie a vysoké očakávania požaduje od svojho tímu aj v budúcnosti. „Musíme bojovať o každú trofej. To sa nezmenilo keď som prišiel, a nezmení sa to ani v budúcej sezóne. Očakávania od tohto klubu sú vždy rovnaké,“ vyhlásil 46-ročný Holanďan podľa agentúry AFP.





Liverpool sa dokázal oprieť počas celého ročníka najmä o Mohameda Salaha. Egyptský útočník dostal označenie nestarnúci, keďže v 32 rokoch dokázal rozdrviť konkurenciu a suverénnym spôsobom mieri za ocenením najlepšieho hráča súťaže, najlepšieho strelca, no predovšetkým patrí medzi hlavných ašpirantov na zisk Zlatej lopty. Dovedna 28 ligových gólov a 18 asistencií, pričom väčšinu ročníka strávil v neistote zo svojej budúcnosti. Dohodu o novom kontrakte spečatil Salah s Liverpoolom iba približne dva týždne pred majstrovskými oslavami. V nedeľu skóroval do siete Tottenhamu, čím prispel k víťazstvu 5:1 a so 185 gólmi sa posunul na piate miesto v historickom rebríčku strelcov v Premier League.



Emotívny odchod Kloppa v minulom roku mnohí vnímali ako koniec jednej éry liverpoolskeho klubu. Na jej novom začiatku však stál opäť práve Salah, ktorého fyzická pripravenosť šokovala Slota v úvode jeho angažmánu. „Keď som sem prišiel, tak sme robili v prvý deň kondičné testy. On bol náš najviac ´fit´ hráč. To vám napovie, aké mal plány na sezónu. Vypovedá to takisto veľa o jeho osobnosti,“ poznamenal Slot na adresu Salaha. Na otázku, či Slot urobil Salaha ešte lepším, 32-ročný Egypťan pohotovo reagoval: „Môžete sa pozrieť na čísla. Zdá sa, že áno. Je veľmi úprimný. Hneď sme vedeli, čo od nás chce. Taktika je celkom iná, teraz nemusím toľko brániť. Povedal som mu: ´Ak ma necháš oddýchnuť v obrane, ja sa postarám o útok,´ takže som rád, že som to urobil. Veľa ma počúval a teraz vidieť výsledky.“