Šaty robia človeka, auto robia kolesá

o Striebornú klasiku alebo matné disky bez leštených plôch môžete umývať aj v autoumyvárni alebo agresívnejšími prípravkami,

o leštené disky – či už sú strieborné alebo iných farieb, potrebujú jemnú starostlivosť, aby sa nepoškodila ich povrchová úprava. Odporúčame špeciálne prípravky, najlepšie ručné umývanie,

o chrómové disky – ich údržba rovná sa používaniu prípravkov určených výhradne na čistenie takéhoto povrchu, rovnako ako pri diskoch, ktoré pozostávajú napríklad z viacerých dielov.

Benet sk s.r.o. je firma s dlhoročnou tradíciou, ktorá vznikla v roku 1996. Pôvodne sa zaoberala distribúciou náhradných karosárskych dielov na osobné automobily. Postupne do svojho portfólia zaradila výfuky, motorové diely a disky. V roku 2008 Benet získal priame zastúpenie na predaj hliníkových diskov značky Brock, Alutec, Anzio, Sparco. Sieť obchodných partnerov siaha od Slovenska cez Českú republiku a Poľsko.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (OTS) - Či už s parafrázou a jej originálom súhlasíte alebo naopak, každá minca má dve strany. Ostaneme však pri autách. Aj tu platí, že pri jeho výbere by sme mali v prvom rade pozerať na technické parametre a bezpečnostné prvky a až potom na výbavu, príslušenstvo, ktoré spoľahlivému tátošovi dodá ten správny look. Hovoríme o hliníkových diskoch. Ak si pri výbere necháme poradiť od odborníkov a nášmu autu sadnú, nemusíme mať vôbec obavy, že estetika bude mať navrch na úkor funkčnosti a bezpečnosti.,“ radízo spoločnosti BENET SK, distribútora a predajcu špičkových zväčša nemeckých aludiskov obľúbených značiek Alutec, Brock či Rial.- Technický preukaz vozidla a technická špecifikácia, ktorá sa týka diskov sú alfou a omegou. Ak čísla dodržíte, predídete problémom na ceste i s políciou.- Vyberajte disky „rozumom“, so zodpovedajúcimi parametrami vzhľadom k vášmu autu – estetika nemôže prevažovať nad bezpečnosťou. Určite nájdete ten správny a „pekný“ kompromis.- Preverte si, či ponúkaný disk obsahuje najdôležitejší údaj a to je KBA (typové schválenie). Tento údaj je vyrazený na disku a obsahuje KBA a číselný rad.- Pýtajte si od predajcu TUV certifikát k predávanému disku.- Ak disk neobsahuje KBA + číselný rad, prípadne E (správu o homologizácii) s číselným radom, takýto výrobok rozhodne nie je originál- Nápadne nízka cena je predzvesťou veľkých problémov- Hľadajte renomovaného výrobcu/distribútora – navštívte jeho showroom, vyskúšajte online konfigurátor (východiskom je práve TP vášho auta)- Kvalitné pneu- a autoservisy zvyčajne ponúkajú aj zliatinové disky, pozrite si ich priamo u nich- Nezabúdajte na už spomínané : každý disk má svoje „CV“ (technické údaje, ktoré potvrdzujú jeho pôvod a kvalitu) a každý spoľahlivý obchodník ho má k dispozícii- Ak nakupujete online, majte na pamäti dôveryhodnosť e-shopu, podstatné sú podmienky vrátenia peňazí a reklamácie v prípade, že ste s nákupom nie ste spokojní- Kúpou diskov sa ich život na ceste iba začína – odborník vám poradí, ako sa o ne starať v prípade bežnej údržby a čo robiť vtedy, keď sa disk významne poškodí – či už na povrchu alebo v rámci celej štruktúryAko sa o disky starať?- Je dôležité vedieť, že každý disk sa vo výrobe do svojej finálnej podoby niekoľkokrát upravuje, preto potrebuje primeranú starostlivosť.- Ak ste investovali do kvalitných diskov, investujte do kvalitných značkových prípravkov. Rozhodne sa vám to vráti v podobe pekného vzhľadu a hlavne – dlhšej životnosti.- Starostlivosť o disky závisí aj od ich materiálu, povrchu – leštený, matný, chrómový či klasický strieborný. V čom je rozdiel?- Čistenie odporúčame pravidelne každý týždeň, základom (popri špeciálnych prípravkoch) je jemná handrička/hubka a teplá saponátová voda. Zabudnite na textílie či kefy s abrazívnou plochou, aby ste napríklad nepoškodili lak.- Disky zásadne čistite, keď sú úplne vychladnuté.- Po kompletnom vyčistení má posledné slovo voskovanie.- V prípade, že ste starostlivosť o hliníkové disky dlhodobo zanedbali, sami si nepomôžete. Odborníci pomocou takzvaného „clayovania“ zbavia diskov všetkej špiny a nánosov a po nastriekaní ochranného laku budú ako nové- Pozor – mechanicky poškodený – ulomený, pokrivený či prasknutý disk – odneste priamo do servisu. Seriózny predajca, odborník určite nájde spôsob, ako ho zreparovať alebo nahradiť.