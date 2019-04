Saudská Arábia aj OPEC v marci znížili produkciu ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Paríž 11. apríla (TASR) - Saudská Arábia znížila ťažbu ropy viac, ako sľúbila v rámci dohody najväčších producentov, členov aj nečlenov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Uviedla to vo svojej najnovšej správe, ktorú aktualizuje každý mesiac, Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).Podľa IEA so sídlom v Paríži ťažba ropy v Saudskej Arábii, ktorá je jej najväčším producentom v rámci OPEC, v marci klesla na najnižšiu úroveň za dva roky. Ropný kartel a iní veľkí producenti na čele s Ruskom sa vlani v decembri dohodli na ďalšej redukcii ťažby, aby podporili rast cien komodity. IEA však upozornila, že dopyt po rope vo vyspelých krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v posledných troch mesiacoch minulého roka klesol o 300.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.Bol to, uviedla agentúra. Viaceré ukazovatele zároveň naznačujú, že dopyt po komodite v OECD sa pravdepodobne znížil aj v 1. štvrťroku tohto roka v dôsledku oslabenia niektorých európskych ekonomík. Dodala, že v prípade neriadeného brexitu sa môže prepadnúť ešte viac. A hoci dopyt v Číne, Indii a Spojených štátoch ďalej rástol, OECD upozornila, že „trh s ropou vykazuje známky napätia" a z globálnej ekonomiky prichádzajúV uplynulých mesiacoch viaceré inštitúcie znížili prognózy globálneho ekonomického rastu pre obavy z vplyvu obchodných sporov. V Číne, ktorá je proexportne orientovaná, už došlo k spomaleniu hospodárstva a prispel k tom aj jej spor s USA.Agentúra vo svojej správe ďalej uviedla, že produkcia celého ropného kartelu OPEC v marci klesla o 550.000 barelov na 30,13 milióna barelov/deň. To je štvorročné minimum a z veľkej časti sa pod tento výsledok podpísalo zníženie ťažby v Saudskej Arábii a tiež vo Venezuele, ktorá sa zmieta v kríze. Venezuela je členom OPEC, ale jej sa dohoda o znížení ťažby netýka, pretože čelí politickým nepokojom a sankciám USA.Členovia OPEC splnili na 153 % svoje záväzky o redukcii ťažby v rámci tzv. Viedenskej dohody z decembra 2018. Štáty, ktoré nie sú členmi OPEC a pridali sa k dohode, však splnili svoje záväzky len na 64 %, pričom Rusko, najväčší producent z nečlenov kartelu, zaostáva za svojimi cieľmi.uviedla IEA a dodala, že