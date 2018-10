Saudská Arábia podpísala kontrakty za vyše 50 miliárd USD

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rijád 23. októbra (TASR) - Saudská Arábia podpísala v prvý deň investičného summitu kontrakty v hodnote viac než 50 miliárd USD (43,50 miliardy eur). Uviedla to saudskoarabská štátna televízia, ktorá tak potvrdila predbežné informácie zverejnené ešte pred začatím summitu.Trojdňový investičný summit s názvom The Future Investment Initiative, ktorý organizuje saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán, sa rozhodli viacerí politici, firmy a banky zo západných ekonomík bojkotovať. Je to reakcia na zavraždenie saudskoarabského opozičného novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Napriek tomu sa niektorí analytici domnievajú, že Rijád bude môcť označiť summit za úspešný, keďže Rusko vyslalo do Rijádu veľkú delegáciu a na bojkote sa nezúčastňuje ani Ázia, ani niektoré významné koncerny z Európy a USA.Kontrakty podpísal Rijád so švajčiarskym obchodníkom s komoditami Trafigura, francúzskou ropnou spoločnosťou Total, čínskou štátnou firmou Norinco, juhokórejským Hyundaiom, či americkými spoločnosťami poskytujúcimi služby v ropnom a plynárenskom sektore Schlumberger, Halliburton a Baker Hughes.Spoločnosť Trafigura oznámila, že podpísala dohodu o vytvorení spoločného podniku so saudskoarabskou ťažobnou firmou Modern Mining Holding v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Je to súčasť plánov Saudskej Arábie v rámci projektu rozvoja ekonomiky Vision 2030 na podporu banského sektora.Saudskoarabský minister dopravy zasa podpísal so španielskym konzorciom dohodu o druhej fáze vysokorýchlostnej železnice Haramain. Najviac však vyťažil saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco, ktorý podpísal dohody s 15 zahraničnými partnermi v hodnote vyše 34 miliárd USD. Súčasťou týchto kontraktov je aj výstavba integrovaného petrochemického komplexu v rafinérii SATORP, ktorá je spoločným podnikom Saudi Aramco a Totalu, a investície do siete čerpacích staníc, opäť zo strany firiem Saudi Aramco a Total.(1 EUR = 1,1494 USD)