Schelling Slovakia žiada investičnú pomoc 900.000 eur

Minister hospodárstva SR Peter Žiga - archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) - Spoločnosť Schelling Slovakia žiada na rozšírenie strojárskej výroby v lokalite Kechnec, okres Košice-okolie, investičnú pomoc 900.000 eur, z toho 300 000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a 600.000 eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to zo zverejneného návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR.spresnil rezort hospodárstva.Požadovaná investičná pomoc spĺňa podľa MH SR definičné znaky investičnej pomoci, cieľom ktorej je rozšírenie výroby v existujúcom podniku priemyselnej výroby zameraného na výrobu zváraných oceľových konštrukcií a strojných súčastí, systému bezpečnostnej ohrady strojov a vývoj formátovacích píl.Schelling Slovakia, s.r.o., Kechnec vznikla 17. júna 2005, eviduje základné imanie 6639 eur. Je tvorené vkladom jediného spoločníka Schelling Anlagenbau GmbH, so sídlom Gebhard-Schwärzler-Strasse 34, Schwarzach (Vorarlberg) 6858, Rakúsko, ktorý je splatený v plnej výške. Medzi hlavné predmety podnikania slovenskej firmy patrí kovoobrábanie, povrchové úpravy kovov lakovaním, výroba a montáž oceľových konštrukcií, zváračské práce. Schelling Slovakia, s.r.o., patrí do skupiny Schelling Anlagenbau GmbH, Rakúsko, ktorá v roku 2016 zamestnávala 375 zamestnancov a dosiahla hospodársky výsledok 917.233 eur. Ku dňu podania investičného zámeru prijímateľ pomoci zamestnával 59 zamestnancov.