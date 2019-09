Saudská Arábia sa otvára dovolenkárom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 27. septembra (TASR) - Saudská Arábia v piatok oznámila, že začne vydávať turistické víza a otvorí sa dovolenkárom. Ide o súčasť snáh o diverzifikáciu ekonomiky konzervatívneho kráľovstva, ktorej ťažiskom je nateraz ropa.uviedol vo vyhlásení šéf rezortu turistického ruchu Ahmad al-Chatíb." vyhlásil minister.Tieto plány sú v súlade s koncepciou Vízia 2030 princa Muhammada bin Salmána, ktorá pripravuje najväčšiu arabskú ekonomiku na obdobie, keď by sa motorom hospodárskeho rastu mal stať súkromný sektor a štát by mal príjmy získavať z viacerých zdrojov, nielen z ropy ako teraz.Podľa Chatíba od soboty budú môcť o vízum požiadať občania 49 krajín, informovala agentúra Bloomberg.Chatíb súčasne informoval, že kráľovstvo v súvislosti s novými plánmi zmierni prísne pravidlá obliekania pre cudzinky, pričom im umožní chodiť celotelového plášťa - abáje, ktorej nosenie na verejnosti je pre Saudskoarabky stále povinné. Cudzinky však budú musieť nosiťdodal minister.Toto oznámenie prichádza len dva týždne po ničivých útokoch na ropnú infraštruktúru Saudskej Arábie, za ktoré Washington viní Irán. Riziko, že súčasná kríza prerastie do medzinárodného konfliktu, podľa pozorovateľov znižuje príťažlivosť kráľovstva v očiach turistov.Agentúra AFP poukazuje aj na to, že podľa mnohých pozorovateľov arabské kráľovstvo, kde je zakázaný alkohol a sú prísne spoločenské pravidlá, sa turistom bude ťažko predávať.Zahraničných návštevníkov môže podľa medzinárodných pozorovateľov odradiť aj medzinárodná kritika situácie v oblasti ľudských práv v Saudskej Arábii - vrátane vraždy kritika režimu a novinára Džamála Chášukdžího a zásahy proti ženským aktivistkám.