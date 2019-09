USA uvalili sankcie na kubánskeho lídra R. Castra a jeho deti

Raúl Castro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. septembra (TASR) - Spojené štáty uvalili sankcie na prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Kuby Raúla Castra a členov jeho rodiny. Uvádza sa to vo vyhlásení vydanom vo štvrtok ministerstvom zahraničných vecí USA.Agentúra AFP dodala, že sankcie proti 88-ročnému Castrovi sa zavádzajú "V správe sa uvádza, že všetkým jednotlivcom na sankčnom zozname ministerstva zahraničných vecí sa zakazuje vstup na územie Spojených štátov.Reštrikcie sa vzťahujú aj na Castrove deti vrátane jeho dcéry Mariely Castrovej-Espinovej, ktorá sa stala bojovníčkou za práva homosexuálov a vedie kampaň na zvýšenie povedomia o AIDS. Keď však v roku 2012 zavítala do San Francisca, vyvolalo to veľkú nevôľu v tábore Castrových kritikov.Vo vyhlásení rezortu diplomacie USA sa konštatuje, že Castro je zodpovedný zaa za politicky motivované zatknutia Na Kube.Podľa Washingtonu sa Castro zapája aj do akcií zameraných na posilnenie postavenia venezuelských najvyšších orgánov a prezidenta Venezuely Nicolása Madura, pričom koná s použitímAmerický minister zahraničných Mike Pompeo vo svojom vyhlásení tvrdí, že kubánske bezpečnostné sily sú spolu s venezuelskými vojakmi a tamojšou tajnou službou "uvádza sa vo vyhlásení. "" píše sa v texte vyhlásenia.