Saudskoarabskej princeznej ukradli z hotela klenoty za státisíce eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 11. septembra (TASR) - Saudskoarabská princezná ohlásila krádež svojich klenotov v hodnote 800.000 eur z apartmánu parížskeho hotela Ritz. Nemenovaná žena podľa policajných zdrojov spresnila, že klenoty jej zmizli v piatok poobede. Stopy po vlámaní sa však nezistili, informovala v noci na utorok agentúra Reuters.Žena prokurátorovi povedala, že osobné veci nemala zamknuté v bezpečnostnom trezore. Hovorca hotela Ritz sa k záležitosti odmietol vyjadriť. Ak by sa krádež potvrdila, išlo by už o druhý prípad odcudzenia klenotov z tohto luxusného hotela nachádzajúceho sa na Námestí Vendôme v tomto roku.V januári sa zlodeji pomocou sekier vlámali do hotelovej haly a z vitrín odcudzili náhrdelníky a iné klenoty za milióny dolárov. Polícii sa podarilo zadržať troch páchateľov priamo v budove; ďalší dvaja unikli na skútri a tašku s lupom odhodili. Všetky klenoty sa podarilo získať späť.Ozbrojené lúpeže nie sú v danej lokalite, kde sa nachádzajú desiatky luxusných obchodov a klenotníctiev, zriedkavé. Vlani v decembri muž v jednom z klenotníctiev zamenil dva diamanty a dva prstene v hodnote 5,5 milióna eur, nahradiac ich lacnými napodobeninami.V októbri 2016 sa hviezda amerických reality šou Kim Kardashianová stala blízko parížskeho hotela Ritz obeťou olúpenia; páchatelia jej ukradli klenoty za milióny dolárov. Polícia teraz neustále hliadkuje v okolí hotela, podľa Reuters to však zlodejov výrazne neodradilo.