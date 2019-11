Saudský regulátor povolil ropnému koncernu Saudi Aramco vstup na burzu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 3. novembra (TASR) - Saudská Arábia povolila ropnému koncernu Saudi Aramco vstup na burzu. Ako v nedeľu uviedli svetové agentúry, saudský Úrad pre kapitálové trhy zverejnil vyhlásenie, že žiadosť Saudi Aramco o uvedenie časti akcií na domácu burzu schválil. Vstup ropného gigantu na burzu je súčasťou plánov Rijádu diverzifikovať ekonomiku s cieľom zmierniť jej závislosť od predaja ropy.Spoločnosť Aramco zatiaľ termín prvotnej verejnej ponuky, či objem predávaných akcií nezverejnila. Zdroje z trhu však pre agentúru Reuters uviedli, že koncern by mohol na domácej burze Tadawul ponúknuť 1 % až 2 % akcií, čo by firme mohlo priniesť 20 miliárd až 40 miliárd dolárov (17,95 miliardy až 35,91 miliardy eur).Firma dodala, že primárna ponuka bude rozdelená na dve časti: jedna pre inštitucionálnych a druhá pre individuálnych investorov. Konkrétny podiel predávaných akcií a cena v rámci IPO budú zverejnené po skončení takzvaného book-buildingu, čo je proces, počas ktorého investičná banka zbiera cenové ponuky a na základe dopytu stanoví emisnú cenu.Potvrdenie pripravovaného vstupu Saudi Aramco na burzu prichádza zhruba sedem týždňov po útokoch na jej zariadenia. Útoky dronmi zo 14. septembra dočasne zredukovali produkciu ropy v Saudskej Arábii zhruba o polovicu.Očakávalo sa, že Rijád uvedenie akcií firmy na burzu v dôsledku toho odloží, vláda aj firma však v prípravách pokračovali ďalej. Spoločnosť Aramco v tejto súvislosti v nedeľu dodala, že septembrové útoky by nemali mať vplyv na jej prevádzky či finančnú pozíciu. Prospekt emitenta s povinnými údajmi o firme vrátane jej finančnej pozície bude podľa šéfa spoločnosti Amína Násira zverejnený 9. novembra.Firma zároveň zverejnila hospodárske výsledky za deväť mesiacov. Ako v nedeľu uviedla, za obdobie od januára do konca septembra dosiahla čistý zisk 68 miliárd USD. Tržby predstavovali 244 miliárd dolárov.Na základe výpočtov agentúry Reuters dosiahla saudská spoločnosť za 3. štvrťrok čistý zisk 21,1 miliardy dolárov. V porovnaní so ziskom najväčšej americkej ropnej firmy Exxon Mobil to znamená 7-násobne vyšší objem zisku.