Saunders: BoE možno zníži úrokové sadzby aj bez tvrdého brexitu

Londýn 27. septembra (TASR) - Britská centrálna banka Bank of England (BoE) bude možno musieť znížiť úrokové sadzby aj v prípade, že nedôjde k tvrdému brexitu. Dôvodom je, že vysoká neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie bude pravdepodobne pretrvávať aj naďalej. Uviedol to v piatok člen Menového výboru BoE Michael Saunders.povedal Saunders na konferencii v Londýne.Termín odchodu Británie z EÚ je stanovený na 31. októbra a britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že k brexitu v danom termíne dôjde, či sa dohodu s EÚ podarí uzatvoriť, alebo nie. S tým však nesúhlasia mnohí britskí poslanci, ktorí sa snažia brexitu bez dohody zabrániť.Podľa Saundersa je dosť pravdepodobné, že vysoká neistota spojená s brexitom bude pretrvávať aj vtedy, ak k odchodu Británie z EÚ bez dohody nedôjde. "V takom prípade by bolo vhodné udržať vysoko akomodatívnu menovú politiku dlhšie obdobie a prípadne ju v určitej fáze ešte uvoľniť, najmä vtedy, ak sa rast svetovej ekonomiky bude naďalej vyvíjať nepriaznivo," povedal.Po tom, ako britská centrálna banka tento mesiac ponechala úrokové sadzby nezmenené, uviedla, že udalosti spojené s brexitom vedú k vysokým výkyvom v britských ekonomických údajoch. V tejto súvislosti banka dodala, že politické udalosti by mohli viesť k dlhšiemu obdobiu neistoty.BoE očakáva, že za 3. kvartál dosiahla britská ekonomika rast na úrovni 0,2 %. Inflácia sa podľa nej v najbližšom období udrží mierne pod 2-percentným inflačným cieľom.