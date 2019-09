V Belgicku, Británii a Nemecku zatkli prevádzačov migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 27. septembra (TASR) - Pätnásť ľudí zatkla v ostatných dňoch belgická polícia v spolupráci s britskou Národnou kriminálnou agentúrou (NCA) za to, že organizovali prevozy migrantov v nákladných autách do Británie. Belgická polícia v piatok informovala, že pri zásahu v hoteli v belgickom meste Gent objavila 37 Albáncov, ktorí sa chystali dostať do Británie cez Lamanšský preliv, píše spravodajská stanica BBC.Údajného šéfa prevádzačského gangu, 29-ročného Albánca, zatkli v Gente ešte v pondelok. Práve jeho dolapenie viedlo k ďalším zatknutiam. Celkovo tak bolo v Belgicku zadržaných 12 osôb, v Británii dve a jedna v Nemecku.Osoby, zadržané mimo územia Belgicka, mu budú vydané na stíhanie na základe európskeho zatykača. Dvaja Albánci vo veku 37 a 38 rokov, ktorých zadržali v Británii, sú obvinení z toho, že viedli britskú pobočku zmieneného gangu.Migranti prevažne z Albánska platili prevádzačom do 15.000 eur. Gang využíval na ich zhromažďovanie hotel v Gente, odkiaľ ich v špeciálne upravených kamiónoch prevážal cez Lamanšský preliv do Británie.BBC v tejto súvislosti dodáva, že gangy prevádzačov pomerne často pôsobia v Belgicku, odkiaľ sa dá vďaka dobrým dopravným spojeniam ľahko dostať práve do Británie.