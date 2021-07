SAV je podľa štátnej tajomníčky ministerstva zahraničia najúspešnejšia vedecko-výskumná inštitúcia

Štyridsaťpäť vedeckých pracovísk

Vyvíjajú slovenskú vakcínu

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská akadémia vied (SAV) je najväčšia a z hľadiska publikačnej činnosti a zapájania sa do projektov aj najúspešnejšia vedecko-výskumná inštitúcia. Po stretnutí s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom to povedala štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková Tá sa so šéfom akadémie spolu s veľvyslancami stretla v rámci ôsmeho pokračovania série podujatí s názvom Inovačný deň.SAV má 45 vedeckých pracovísk, ktoré sa zaoberajú vedou o neživej prírode, vedou o živej prírode a a vedám o spoločnosti a kultúre. Brocková uviedla, že jej ambíciou je napomáhať vytváraniu zahraničných partnerstiev aj v oblasti vedy a výskumu.„Som rada, že po dlhých mesiacoch sme mohli predstaviteľov a predstaviteľky krajín akreditovaných pre Slovensko pozvať fyzicky do Biomedicínskeho centra a predstaviť široký záber základného i aplikovaného výskumu Slovenskej akadémie vied,“ povedala štátna tajomníčka.Biomedicínske centrum sa zameriava na oblasť onkológie, genetiky či DNA diagnostiku dedičných chorôb vrátane obezity a ich korekcií.Patrí k nemu aj Virologický ústav, ktorý počas pandémie realizoval testovanie a v spolupráci so súkromným sektorom pripravil množstvo nových typov rozlišovacích testov na koronavírus, pracuje aj na vývoji spôsobu implantovania protilátok do ľudského tela, či na vývoji novej slovenskej vakcíny proti COVID-19.Inovačný deň je jedným z nástrojov ekonomickej diplomacie, na mesačnej báze podujatím Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorého cieľom je prezentácia úspešných inovatívnych slovenských firiem zahraničným veľvyslankyniam a veľvyslancom akreditovaným pre Slovensko.