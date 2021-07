Levoča dostane od vlády na rekonštrukciu Námestia Majstra Pavla viac než dvestotisíc eur

Prebieha archeologický výskum

Zatiaľ investovali tri milióny eur

Príspevok vlády pre šesť okresov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Levoča dostane od vlády regionálny príspevok 220-tisíc eur na pokračovanie komplexnej rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla v rámci jej druhej etapy.S prácami na jej tretej časti, na ktorú pôjde celkovo 1,2 milióna eur, sa začalo v polovici mája tohto roka. Odvtedy sa tam v rámci nich vykonal výrub stromov, odstránili doterajšie kryty na cestnej komunikácii a časti chodníkov či vymenili sa staré rozvody potrubia.V súčasnosti sa tam robí archeologický výskum, ktorý sa týka predsunutých suterénov meštianskych domov pod chodníkmi.Agentúru SITA o tom informovali z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia na mestskom úrade.Práce na prestavbe námestia zahŕňajú rekonštrukciu povrchov niektorých ciest a chodníkov, vodovodu a vodovodných prípojok, týkajú sa aj odkanalizovania, elektrických rozvodov, verejného osvetlenia, ale aj prvkov drobnej architektúry.Realizuje ich víťaz verejného obstarávania spoločnosť Eurovia SK. Projekt mesto financuje z vlastných zdrojov a dotácie z Ministerstva financií SR. Na tento účel mu pribudne aj spomínaný príspevok od vlády.Rekonštrukcia by mohla byť podľa primátora Miroslava Vilkovského v prípade priaznivej situácie ukončená do konca roka.Za uplynulé roky išli do obnovy Námestia Majstra Pavla približne tri milióny eur, a to z rozpočtu mesta, Ministerstva financií SR aj Prešovského samosprávneho kraja. V rámci nej sa už podarilo zrealizovať opravy v severnom parku.V roku 2013 boli ukončené práce v rámci prvej etapy prestavby námestia, zamerané boli na jeho južnú časť. S kompletnou rekonštrukciou východnej časti historického námestia začali stavbári v roku 2018.Prácami v tomto roku sa druhá etapa obnovy námestia ukončí. Jeho prestavba v ďalšom období sa bude podľa primátora realizovať v závislosti od finančného potenciálu mesta.Vláda schválila v stredu 30. júna regionálny príspevok spolu šiestim najmenej rozvinutým okresom takmer 1,66 milióna eur. Pôjde na projekty a aktivity v tomto roku, zamerané na realizáciu cieľov akčných plánov. Ide o okresy Bardejov, Košice-okolie, Levoča, Michalovce, Snina a Stropkov.Schválené projekty a aktivity sa podieľajú na podpore lokálnej ekonomiky, znižovaní regionálnych rozdielov a zvyšovaní zamestnanosti. Prispieť by mali k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov.