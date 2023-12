Saxo Bank opäť šokuje svojimi predpoveďami. Hovorí o konci cesty

"Koniec cesty" pre spokojnosť

Ohromujúce predpovede Saxo Bank na rok 2024:

Dôsledky pre trhy a investorov

7.12.2023 (SITA.sk) - Saxo Bank, líder v online obchodovaní a investíciách, dnes zverejnila svoje každoročné šokujúce predpovede na rok 2024 . Predpovede sa zameriavajú na sériu nepravdepodobných, ale podceňovaných udalostí, ktoré, ak by nastali, vyvolali by na finančných trhoch zemetrasenie.Vstup do roku 2024 bude podľa analytikov Saxo Bank bodom zlomu pre svet. Cesta, po ktorej sme kráčali poslednú dekádu, sa blíži ku koncu. "Hladkú cestu, po ktorej sa svet uberal od Veľkej finančnej krízy, so stabilnou geopolitikou, nízkou infláciou a nízkymi úrokovými sadzbami, pandémia naštrbila," uvádza tohtoročné predpovede investičný riaditeľ Saxo Steen Jakobsen a naznačuje posun smerom k budúcnosti, kde dominuje nepredvídateľnosť.So stúpajúcou cenou ropy Saudská Arábia rozšíri svoj vplyv získaním jednej z najprestížnejších franšíz v športovom svete a vytvoria Svetovú Ligu majstrov: "Radikálna reštrukturalizácia ekonomiky Saudskej Arábie spočívajúca v znižovaní závislosti od príjmov z ropy a posilňovaní cestovného ruchu, priemyslu oddychu a zábavy, dostane ďalšiu podporu zo strany meteorického rastu cien ropy, ktoré približne v polovici roka dosiahnu 150 dolárov za barel pri silnejšom dopyte, než sa očakávalo. Teraz, keď už Saudi budú držať kľúče od obľúbenej futbalovej súťaže, okamžite ju pretransformujú na globálnu klubovú súťaž," predpovedá Saxo Bank. Cena akcií Manchestru United sa zdvojnásobí.Liek na obezitu GLP-1 je považovaný za riešenie svetovej epidémie obezity. Vďaka jeho jednoduchému užívaniu ľudia prestanú cvičiť a zvýšia príjem nezdravého jedla: "S rastúcou ponukou liekov proti obezite, ich ceny klesnú a vlády ich označia za životne dôležité pre zlepšenie zdravia a zastavenie epidémie obezity. Napriek vyššej ponuke tá nebude schopná uspokojiť enormný dopyt a pacienti budú musieť na svoju dávku čakať roky. Medzitým však prestanú cvičiť a dodržiavať zdravý životný štýl, čo podnieti veľkú zdravotnú krízu. Celosvetová miera obezity dospelých stúpne v roku 2024 zo súčasných 39 % na 45 %," varuje Saxo Bank v šokujúcich predpovediach. Priemysel spracovaných potravín zaznamenáva výrazný nárast dopytu, ceny akcií McDonalds a Coca-Cola prekonajú širšie trhy o 60 %.USA prijmú radikálnu fiškálnu stratégiu na riešenie svojich ekonomických výziev stimulovaním investícií do štátnych dlhopisov. "Vláda USA bude nútená exponenciálne zvyšovať svoje fiškálne výdavky blížiacimi sa voľbami v roku 2024, aby udržala ekonomiku v chode a vyhla sa sociálnym nepokojom. V dôsledku pretrvávajúcich inflačných tlakov a odlivu kapitálu zahraničných investorov bude dopyt po amerických štátnych dlhopisoch slabý, čo vyvolá prudký nárast ich výnosov. Zúfalým pokusom o normalizáciu nákladov na pôžičky bude rozhodnutie americkej vlády oslobodiť príjem zo štátnych dlhopisov od dane," píše Saxo Bank v predpovedi.Výnosová krivka vládnych dlhopisov sa sploští, keďže investori si budú chcieť zaistiť najvyššie výnosy za posledné desaťročia bez daňového zaťaženia. Akciový trh klesne, ale vybraná skupina spoločností bohatých na hotovosť bude z prevrátenej výnosovej krivky profitovať.Generatívna umelá inteligencia, ktorá je považovaná za spásu produktivity, sa po trúfalej falošnej deepfake kampani proti vysokopostavenému predstaviteľovi istej rozvinutej krajiny s cieľom získať prísne tajné dokumenty, sa stane najväčšou hrozbou pre národnú bezpečnosť od druhej svetovej vojny. Vlády zasiahnu proti AI novými nariadeniami, čím prelomia nadšenie okolo umelej inteligencii a venture investori začnú utekať z odvetvia. "Generatívny AI deepfake incident prejde od národnej bezpečnostnej krízy k úplnej strate dôvery verejnosti k informáciám na internete, keďže obsah produkovaný AI narastie do tej doby až na 90 % všetkých informácií."Akcie tradičných mediálnych spoločností stúpnu na hodnote, pričom cena akcií The New York Times Company sa zdvojnásobí. Akcie Adobe sa naopak prepadnú.Cieľom koalície, ktorá združuje deficitné krajiny bude reštrukturalizovať dynamiku globálneho obchodu v ich prospech. "Keďže sa dlhová situácia v USA stane nekontrolovateľnou, skupina šiestich deficitných krajín vytvorí "Rímsky klub", aby spolupracovali na znižovaní deficitov spoločným vyjednávaním nových podmienok svetového obchodu s krajinami, ktoré vykazujú prebytky. Argumentom bude, že vynulovanie deficitov by umožnilo globálny reset, čím by sa vytvoril rovnocennejší a stabilnejší ekonomický model. Zakladajúcimi členmi "Rímskeho klubu" sa stanú USA, Veľká Británia, India, Brazília, Kanada a Francúzsko. Tento krok bude najviac bolieť krajiny s najväčšími obchodnými prebytkami, vrátane Číny, Nemecka, Nórska, Japonska, Holandska a Singapuru," očakáva Saxo bank vo svojej každoročnej šokujúcej predpovedi.Skutočnosť, že svetová rezervná mena sa vymkne spod kontroly, zníži dôveru v systém nekrytých peňazí a vytvorí veľké zisky pre zlato, striebro a kryptomeny.V ohromujúcom politickom súboji Robert F Kennedy Jr. získa prezidentské kreslo a nastolí nový politický smer pre Spojené štáty: "V roku 2024 po prvý raz v histórii USA, vyhrá kandidát tretej strany, Robert F. Kennedy Jr. Jeho populistická platforma, ktorá sa vymedzuje proti vojnovo naladeným demokratom a rovnako aj proti korporátnym elitám, zarezonuje s nespokojnými tradičnými voličmi Demokratov, ako aj s Trumpovými prívržencami. Nová politická éra v USA začne dramatickým odklonom od plutokracie, keď voliči budú žiadať drastický koniec nerovnosti a nespravodlivosti a koniec večných vojen," píše v predpovedi Saxo Bank. Kennedyho promierové posolstvo a prísľub ukončiť zneužívanie amerického zdravotníckeho systému a oslabiť korporátnu moc spôsobí, že sektory obrany, farmaceutické a zdravotnícke spoločnosti padnú na kolená. Internetové a informačné technologické monopoly budú nervózne obchodovať kvôli obavám, že nasledovať bude rozsiahlejšia vojna proti monopolným spoločnostiam.Japonsko zažije prekvapivý ekonomický nárast, ktorý povedie k významnej zmene politiky Bank of Japan. "Éra deflácie v Japonsku sa skončí a vráti sa rast miezd. So zavedenou politikou kontroly výnosovej krivky bude japonská ekonomika nadmerne stimulovaná a inflačné očakávania porastú. BoJ preto bude v roku 2024nnútená ukončiť svoju politiku kontroly výnosovej krivky. To spôsobí rozruch na globálnych dlhopisových trhoch, keďže japonskí investori budú presúvať peniaze späť domov." Jen sa posilní, keď japonskí investori repatriujú peniaze do domácich aktív, čím stlačia kurz USD/JPY pod 130, EUR/JPY pod 140 a AUD/JPY pod 88.Nová daň z bohatstva v Európskej únii povedie k poklesu na trhu s luxusným tovarom, ktorý najsilnejšie zasiahne práve najluxusné značky: "Je veľkou iróniou, že EÚ, ktorá je najväčším sociálnym systémom na svete, vytvorila 499 dolárových miliardárov, ktorí platia najnižšiu daň z príjmu vyjadrenú v percentách bohatstva v porovnaní s miliardármi zo Severnej Ameriky a východnej Ázie. Keďže sociálne nepokoje sú v Európe neustále na pokraji erupcie a náklady spojené so zelenou transformáciou, vojnou na Ukrajine a všeobecnou infláciou budú stále rásť, Komisia EÚ sa zaviaže k zdaňovaniu bohatstva na financovanie ekologickej a sociálnej transformácie," znie ôsma šokujúca predpoveď Saxo Bank.Európska komisia následne implementuje zákon, ktorý každoročne zdaní 2 % bohatstva miliardárov. Hoci tieto predpovede nie sú oficiálnymi trhovými prognózami Saxo Bank, sú pripomienkou pre investorov, aby zvážili všetky potenciálne možnosti vrátane tých, ktoré sa zdajú byť pritiahnuté za vlasy. Šokujúce predpovede sú zámerným úsilím posunúť hranice predstáv účastníkov trhu a pripraviť ich na akúkoľvek eventualitu.