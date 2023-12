Rusi už poznajú termín prezidentských volieb, Putinovo víťazstvo je v podstate isté

Ďalšie dve šesťročné funkčné obdobia

7.12.2023 (SITA.sk) - Ruskí zákonodarcovia vo štvrtok určili termín nadchádzajúcich prezidentských volieb. Tie sa uskutočnia 17. marca 2024. Členovia Rady federácie, hornej komory parlamentu, dekrét stanovujúci termín volieb schválili jednomyseľne.Predsedníčka Rady Federácie Valentina Matvijenková sa vyjadrila, že rozhodnutie v podstate začína predvolebnú kampaň. Ruský ústredný volebný výbor sa v súvislosti s kampaňou stretne v piatok.Ruský vodca Vladimir Putin zatiaľ neoznámil úmysel kandidovať, ale očakáva sa, že tak urobí v nadchádzajúcich dňoch. Na základe jeho ústavných reforiem sa môže uchádzať o ďalšie dve šesťročné funkčné obdobia, vďaka čomu by mohol zostať pri moci do roku 2036.Keďže má silnú kontrolu nad ruským politickým systémom, Putinovo víťazstvo v marci je v podstate isté. Prominentní kritici, ktorí by sa voči nemu postavili, sú buď vo väzení, alebo žijú v zahraničí, a väčšina nezávislých médií je zakázaná. Jeho vysokú podporu podľa nezávislých prieskumov neoslabuje ani dlhá vojna na Ukrajine.Kto sa proti Putinovi vo voľbách postaví, nie je jasné. Plány kandidovať však už oznámili bývalý poslanec Boris Nadeždin, ktorý pôsobí v samosprávnej rade v Moskovskej oblasti, a novinárka a právnička z Tverskej oblasti Jekaterina Duncovová.Získanie kandidatúry však zrejme nebudú mať ľahké, ak ich nepodporí jedna z piatich strán v dolnej komore parlamentu a nenominuje ich za kandidáta, tak budú musieť získať desiatky tisíc podpisov z desiatok ruských regiónov.