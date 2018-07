Sázavafest v záverečný deň privítala aj Karla Gotta

Na archívnej snímke Karel Gott. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Světlá nad Sázavou 29. júla (TASR) – Domácim interpretom patril v sobotu (28.7.) tretí, záverečný deň 18. ročníka populárneho festivalu Sázavafest 2018 vo Světlé nad Sázavou. Vystúpilo viacero známych spevákov a skupín, headlinerom bol Karel Gott a čas po polnoci patril jedinému zástupcovi západnej hudobnej scény Grahamovi Candymu.Maestro Karel Gott je najväčšou speváckou hviezdou československej a dnes českej populárnej hudby. Jeho pesničky vychádzali na malých platniach už od roku 1962, medzi prvými boli Až nám bude dvakrát tolik, Oči sněhem zaváté či Tam, kde šumí proud. V roku 1965 vydal Supraphon prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. Jeho najnovší album má názov Ta pravá a vyšiel rovnako na etikete Supraphonu pred mesiacom. Už niekoľko minút pred vystúpením sa zišli pred pódiom všetci, čo sa v celom areáli nachádzali. Na Sázavafest si maestro pozval aj speváčku Jitku Zelenkovú, tá začala prvú prvú polovicu koncertu. Zazneli pesničky Mít svůj kout, Rád, Zpívání, Ty mně smíš i lhát, Máme si co říct a Bez lásky láska není.Aplauz, aký by závidela aj Sparta Praha, dostal Karel Gott už pri príchode na pódium.pozdravil fanúšikov a dostal ďalší aplauz na open air scéne. V sprievode orchestra Pavla Větrovca ponúkol piesne Noční král, Má první láska se dnes vdává, Ptačí nářečí, Sroktát chválim čas, C'est la vie, Být stále mlád, Zůstanu svůj, Lady Carneval, Včielka Mája, ako prídavok Bum Bum Bum a na rozlúčku Ráno jedu dál. A mohutný aplauz mu patril aj na záver.O dobrú náladu na festivale sa podvečer postaral spevák, skladateľ a klavirista Jaroslav Uhlíř. Je autorom viacerých známych piesní, medzi nimi aj Holubí dům, ktorú zložil pre Jiřího Schelingera. Spolu s Karlom Šípom boli tvorcami známej televíznej Hitšarády a Galašarády. Ako skladateľ sa venuje hlavne filmovej hudbe a tvorbe pre deti. Z pódia zazneli viaceré známe filmové pesničky, medzi nimi Severní vítr zo známej filmovej komédie Vrchní, prchni či Není nutno z komédie Tři veteráni.Speváčka Ewa Farna, aktuálna strieborná slávica, mala necelých trinásť, keď na jeseň roku 2006 nahrala skladbu Měls mě vůbec rád, v novembri 2006 vyšiel pod týmto názvom aj debutový album. Od tej doby patrí k popredným českým speváčkam, najnovšími v jej diskografii sú albumy Leporelo z novembra 2014 a kompilácia Best Of z novembra 2016. Veľmi populárna je aj v Poľsku, kde jej vyšli štyri albumy. Na Sázavu prišla s playlistom, v ktorom boli piesne Ticho, Všechno nebo nic, Měls mě vůbec rád, Boží mlýny melou, Dobré ráno, milá, Jen tak, Boomerang či Na ostří nože, úspech mal aj prídavok Mám boky jako skříň, v origináli All About That Bass americkej speváčky Meghan Trainor.Finále na centrálnom pódiu patrilo Vojtěchovi Dykovi a orchestru B-Side Band. Vojtěch Dyk je veľmi populárny, poznajú ho milovníci divadla z činohry Národného divadla, aj fanúšikovia hudobnej scény ako frontmana skupiny Nightwork, s ktorou vydali päť albumov. V roku 2010 začal spoluprácu so swingovou formáciou B-Side Band, v ktorej účinkuje ako spevák. V októbri 2012 vydali koncertný album Live at la Fabrika a v decembri 2014 druhý album Vojtěch Dyk & B-Side Band Deska. Ich playlist obsahoval viaceré žánre, swing v podobe skladby Vihorlat, pop v skladbe Žal se odkládá, aj úpravách skladieb Eye Of The Tiger, Crazy Little Thing Called Love z repertoáru slávnych Queen či Celebration od funkovej formácie Kool & The Gang. Tancovať sa dá pri všetkom a diváci pred pódiom túto možnosť aj využili.Čas od polnoci patril jedinému zástupcovi západnej hudby. Bol ním spevák Graham Candy, rodák z hlavného mesta Auckland na Novom Zélande, ktorý sa za vidinou úspechu presťahoval v roku 2013 do Berlína. Tu sa ho ujal producent a dídžej, ktorý si hovorí Alle Farben. V máji 2016 vydal debutový album Plan A. Veľký úspech mu priniesla skladba She Moves (Far Away), tá nemohla v playliste chýbať. Pridal aj songy Holding Up Ballons, 4 Life či The Sun.povedal pre TASR Graham Candy.Hodinu po polnoci stíchli obe centrálne pódiá. Festival však ešte pokračuje, do skorého rána bude zabávať vytrvalcov DJ Styx. Organizátori už oznámili aj dátum budúceho ročníka, Sázavafest 2019 sa uskutoční od 25. do 27. júla 2019.