Na 4 živloch budú diváci aktívne vstupovať do filmu aj inštalácie

Bratislava 29. júla (TASR) - Letný filmový festival 4 živly čaká jubilejný 20. ročník. Návštevníkom však namiesto opulentných osláv ponúkne inú formu darčeka. Organizátori podujatia, ktoré sa v Banskej Štiavnici uskutoční od 8. do 12. augusta, pre nich pripravili tri desiatky celovečerných filmov a tri pásma krátkometrážnych titulov.hovorí PR manažér festivalu Peter Gašparík.Túto možnosť ponúkne špeciálna projekcia slovinsko-americkej dokumentárnej snímky Povstania v Maribore (The Maribor Uprisings, 2017), v ktorej sú diváci konfrontovaní s podobnými dilemami a výzvami ako organizátori či účastníci mariborských protestov v rokoch 2012 a 2013. Ľudia tam dvakrát vyšli do ulíc a dvakrát boli rozohnaní políciou.vysvetlil na margo dokumentu, vďaka ktorému sa publikum ocitne uprostred tretieho, najväčšieho povstania.doplnil Gašparík.Návštevníci festivalu, ale i náhodní okoloidúci sa budú môcť aktívne podieľať aj na interaktívnej svetelnej inštalácii v centre mesta.predstavil digitálne grafity, ktoré pripomenú dvadsaťročnú históriu festivalu vyskladanú z grafických prvkov symbolizujúcich témy jeho jednotlivých ročníkov. Časť zo svoje dizajnérskej tvorby tak odprezentujú napríklad Michaela Chmelíčková, Ivana Šáteková, Katarína Balážiková, Ové Pictures či Braňo Matis. Ich prácu pripomenie aj výstava plagátov venovaná grafickej histórii festivalu.Zo sprievodného programu Gašparík upozorňuje aj na prednášku scenáristky a producentky Michaely Sabo, Slovenky pôsobiacej v Berlíne:K najobľúbenejších častiam Letného filmového festivalu 4 živly patrí premietanie nemého filmu so živým hudobným sprievodom na nádvorí banskoštiavnického Starého zámku. Tento rok si tam publikum môže vychutnať československý film Hriechy lásky (1929) režiséra Karla Lamača. Projekciu bude koncertom sprevádzať trojica českých umelcov na čele s Johanou Švarcovou, ktorú hudobní nadšenci poznajú z projektov Kazety a Radio Ivo.