SBA: Predĺženie platnosti bankového odvodu ohrozí finančnú stabilitu

Bratislava 22. októbra (TASR) – Predĺženie platnosti bankového odvodu na Slovensku ohrozí finančnú stabilitu sektora. Upozornila na to Slovenská banková asociácia (SBA) po tom, ako minulý týždeň Koaličná rada požiadala ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), aby na najbližšiu schôdzu parlamentu predložil legislatívne riešenie predĺženia platnosti osobitného bankového odvodu.Bankový sektor na Slovensku patrí podľa SBA medzi najstabilnejšie v rámci celej Európskej únie.uviedla SBA.Odvod vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankový odvod) bol na Slovensku zavedený v roku 2012. Zákon pripúšťa využitie príspevkov z tohto odvodu na riešenie prípadných krízových situácii vo finančnom sektore a posilnenie Fondu ochrany vkladov.Odvtedy však došlo k viacerým zmenám zákona o bankovom odvode, ktoré viedli k jeho zvýšeniu.uviedla SBA.Rovnako asociácia upozorňuje na to, že pôvodne sa mal odvod platiť len do vytvorenia jednotného európskeho rezolučného fondu, ktorý vznikol v roku 2015 s rovnakým účelom, teda na krytie nákladov spojených s riešením prípadných finančných kríz. Do roku 2019 slovenské banky zaplatili do tohto fondu 110 miliónov eur.Pod vplyvom nízkych úrokových sadzieb a klesajúcich úrokových marží, odhliadnuc od jednorazových vplyvov, sa ziskovosť bankového sektora podľa SBA znižuje už niekoľko rokov.priblížila banková asociácia.V júni tohto roka bola schválená nová európska banková regulácia, ktorá je zameraná na zníženie rizík v bankovom sektore (tzv. bankový balíček). Uvedená regulácia vstúpi do platnosti v roku 2021 a sprísni aj podmienky na kapitálovú primeranosť bánk.dodala SBA.