Herbalife Nutrition spúšťa iniciatívu „Nutrition for Zero Hunger“

Nadväzovať spolupráce s partnermi, ktorí sa snažia riešiť problémy ako ukončenie hladu, potravinovú bezpečnosť a podvýživu



Poskytovať nefinančné dary – nutrične bohaté jedlo a výživové produkty zraniteľným skupinám ľudí



Poskytovať zdroje na podporu vzdelávania v oblasti výživy



Zapájať a vzdelávať komunity po celom svete prostredníctvom integrovaných kampaní



22.10.2019 (Webnoviny.sk) -Herbalife Nutrition (NYSE:HLF), popredná globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti výživy, spúšťa(Výživa pre nulovú toleranciu hladu), v rámci ktorej sa spoločnosť zaviazala prispieť sumou 2 milióny dolárov (pozn. vyše 1,8 milióna eur) na pomoc ukončiť globálny hlad, zabezpečiť, aby mali ľudia prístup k dobrej výžive a tiež riešiť rastúci problém obezity. Iniciatíva bude v spolupráci s neziskovými organizáciami zameraná na poskytovanie prístupu k zdravým potravinám, na zlepšovanie vzdelávania v oblasti výživy, na identifikovanie udržateľných zdrojov potravy a na zvyšovanie povedomia o globálnej kríze.V súvislosti so spustením globálnej iniciatívy spoločnosť tiež oznámila partnerstvo s neziskovou organizáciou Feed the Children (Nakŕmte deti), ktorej cieľom je eliminovať hlad detí po celom svete. Táto organizácia je vedúcim partnerom iniciatívy Nutrition for Zero Hunger a spoločnosť Herbalife Nutrition bude podporovať jej programy, aby pomohla ukončiť hlad po celom svete."Iniciatíva Nutrition for Zero Hunger sa snaží riešiť kľúčové celosvetové problémy a prostredníctvom spolupráce s našimi partnermi, ako napríklad organizáciou Feed the Children veríme, že vybudujeme svet, kde bude mať každý prístup ku kvalitným potravinám a výžive," povedal Alan Hoffman, výkonný viceprezident pre globálne korporátne vzťahy spoločnosti Herbalife Nutrition.Herbalife Nutrition ako popredná globálna spoločnosť pôsobiaca v oblasti výživy bola založená pred takmer 40 rokmi na myšlienke dôležitosti a hodnotách správnej výživy, pričom poskytuje spoľahlivý zdroj výživnej stravy prostredníctvom siete nezávislých distribútorov zákazníkom po celom svete."Organizácia Feed the Children je hrdá na partnerstvo so spoločnosťou Herbalife Nutrition, ktorého cieľom je riešiť dôležitý problém, a tým je hlad detí," hovorí Travis Arnold, prezident a CEO neziskovej organizácie Feed the Children. "Tento problém nevyrieši nikto sám. Vieme, že keď spojíme naše úsilie, budeme mať väčší vplyv na životy rodín po celom svete, ktoré nás potrebujú najviac."Feed the Children je organizácia, ktorá sa venuje podpore rodín a komunít tým, že poskytuje potravinovú pomoc a zdroje s cieľom pomôcť dosiahnuť stabilný život v Spojených štátoch amerických ako aj medzinárodne v ďalších desiatich krajinách. V roku 2018 distribuovala organizácia Feed the Children vyše 40-tisíc ton jedla a najnevyhnutnejších vecí, pričom vďaka spolupráci s komunitami a partnermi podporila 6,5 milióna ľudí po celom svete.Popri podpore strategických partnerstiev je táto iniciatíva aj v súlade s jedným z prijatých Cieľov udržateľného rozvoja – Žiadny hlad – Organizáciou spojených národov, ktorého odvážnym zámerom je ukončiť hlad vo všetkých jeho formách do roku 2030, a ktorý hľadá riešenia na dosiahnutie potravinovej bezpečnosti a zlepšuje výživu po celom svete. V rámci svojho záväzku 2 miliónov dolárov bude spoločnosť Herbalife Nutrition:"Vidíme, ako zdravá výživa ovplyvňuje životy a sme odhodlaní podporovať túto nevyhnutnú potrebu pre zraniteľné skupiny obyvateľstva po celom svete," dodáva Alan Hoffman.Viac informácií o spoločnosti Herbalife Nutrition nájdete na stránke IamHerbalifeNutrition.com. Pre odber najnovších informácií o Herbalife Nutrition sledujte Twitter @HerbalifeNews.Inzercia