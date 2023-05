SBL: Patrioti Levice obhájili titul v Slovenskej basketbalovej lige, v 7. zápase zdolali Komárno 78:61

Patrioti Levice obhájili titul v Niké Slovenskej basketbalovej lige. V rozhodujúcom siedmom dueli finále play off zvíťazili doma nad BC Komárno 78:61 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Patrioti sa stali po deviatich rokoch prvým tímom, ktorému sa podarilo obhájiť trofej, celkovo získali svoj štvrtý majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023).



Levice si triumfom v Niké SBL vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Pre "žlto-zelených" je to tretie zlato za uplynulých päť sezón. Najužitočnejším hráčom play off sa stal rozohrávač Levíc Draško Kneževič.

finále play off Niké SBL - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



Patrioti Levice - BC Komárno 78:61 (42:30)



Levice: Kneževič 17, van Oostrum 13, Lapornik 8, McCallum 5, Bojanovský 3 (Kovac 11, Abrhám 9, Bachan 6, Kotásek 4, Solčánsky 2, Chaban 0)



Komárno: Gatling 17, Volárik 7, Stuckey 5, Gašič a Pipíška po 2 (Djordjevič 24, Markovič 4, Danielič, Dolník, Foltín a Gergely 0)



TH: 29/17 – 14/11, fauly: 20:24, trojky: 11:6. Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Ženiš, štvrtiny: 27:11, 15:19, 16:20, 20:11, 2300 divákov /vypredané/



/konečný stav série: 4:3, Patrioti Levice sa stali víťazmi Niké SBL 2022/2023/

Komárno zariskovalo a do rozhodujúceho finálového zápasu vyrukovalo s nízkou zostavou, ale táto taktika fatálne zlyhala už v prvých minútach. Levičania odštartovali cestu za dokonaním obratu v sérii neuveriteľným streleckým sebavedomím, v 5. minúte viedli 14:4 a o štyri minúty neskôr dokonca 27:8. Nesmierne vysoká úspešnosť za tri body, ktorú korunoval 12-bodový Devon van Oostrum, priniesla Patriotom veľkú pohodu aj v defenzíve a hostia boli bezradní, nemali žiadny účinný recept. Prvá štvrtina sa skončila celkom jasne – 27:11. Ďalšie štyri body v úvode druhej časti navýšili levické vedenie na 20 bodov (31:11), ale Komárno sa postupne vracalo do zápasu. Streleckým lídrom bol v tejto fáze najmä Vuk Djordjevič, no šanca na obrat bola stále veľmi vzdialená. Domáci totiž mali po väčšinu času bodovú odpoveď, čo im vynieslo polčasové vedenie 42:30.



Po prestávke sa dianie na palubovke zmenilo, Komárno prebralo iniciatívu a zacítilo šancu. Levičania totiž prespali úvod, prestalo im padať a začali aj cítiť ťarchu rozhodujúceho zápasu pred plnou halou. Za hostí pokračovali vo výbornom individuálnom predstavení Djordjevič a Shane Gatling, ale sami dvaja nestačili na kolektívnejšieho súpera. Ten v správnej chvíli pochopil, čo je potrebné urobiť a opäť si prinavrátil dvojciferný náskok. Do záverečných 10 minút sa napokon išlo za stavu 58:50. V poslednej štvrtine to bol podľa predpokladov obrovský boj o každú loptu a centimeter na palubovke. Levice si to už však nenechali zobrať z rúk a v koncovke preukázali skúsenosti. Komárno nepustili k žiadnemu dlhšiemu náporu a dokonali tak obrat vo finálovej sérii, vďaka čomu sa im podarilo obhájiť majstrovský titul.



hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Vošli sme do zápasu s obrovskou energiou, ale zároveň s vecami, u ktorých si myslím, že boli až za zdravou motiváciou. Našťastie, bolo to pre nás úspešné v tom, že sme mali výbornú úspešnosť streľby v danom čase. Zároveň bolo nebezpečné, že sme v tom nemohli pokračovať a začalo sa to vymykať trochu spod kontroly. Som šťastný, že sme to zvládli. Už to nebolo možno o nejakých basketbalových veciach, ale o emóciách a možno športovom šťastí. Samotný zápas číslo sedem je niečo neskutočné, zároveň niečo veľmi dlhé. Bola to asi najťažšia sezóna, aká mohla byť."



Ben Kovac, hráč Levíc: "Je to úžasné. Tento moment je proste neuveriteľný. Je to proste bomba. Bolo tu takmer 3000 ľudí, neskutočná atmosféra a podpora. Musím sa ešte raz poďakovať našim fanúšikom, celému družstvu a realizačnému tímu. Celý rok sme spoločne bojovali, mali svoje starosti, zranenia, choroby. Do konca sme bojovali a verili si, prehrávali vo finálovej sérii 1:3 na zápasy, ale vedeli sme, že to vieme otočiť. Táto noc bude veľmi dlhá."



Draško Kneževič, najužitočnejší hráč play off: "Pre mňa je skutočným MVP Tre'Darius McCallum. Cena pre mňa znamená veľa. Toto je pre mňa skutočný a prvý titul. V Bosne a Hercegovine som pri tomto úspechu nehral, teraz si to o to viac užívam."



Zlatko Jovanovič, tréner Komárna: "Majstrovský titul vyhralo oveľa skúsenejšie družstvo. Verte mi, ako šialení sme sa pripravovali na každý zápas od začiatku do konca, ale Levice sú oveľa skúsenejší ako my. Nemali sme energiu, nehrali sme tak agresívne, ako počas celej sezóny. To bol kľúč v tejto finálovej sérii. Gratulujem Leviciam. Viem, že je to ťažké, keď vediete v sérii 3:1, 3:2 na zápasy. Napokon to bude v poriadku."



Martin Danielič, hráč Komárna: "Ťažko sa mi niečo hodnotí. Viedli sme v sérii 3:1 na zápasy, možno keby pred sériou niekto povedal, že to bude 3:4 a budeme hrať 7. zápas, tak by sme si povedali, že to nie je zlé, ale po takomto vývoji série sme veľmi sklamaní."

Prehľad majstrov SR:



1992/93 BK Davay Pezinok



1993/94 BC Prievidza



1994/95 BC Prievidza



1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Slovakofarma Pezinok



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Slovakofarma Pezinok



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 BK Chemosvit Svit



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 K-CERO SPU Nitra



2005/06 E.S.O. Lučenec



2006/07 Slávia TU Košice



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 BK AX SPU Nitra



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 BK Astrum Levice



2011/12 BC Prievidza



2012/13 BK Inter Incheba Bratislava



2013/14 BK Inter Incheba Bratislava



2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno



2015/16 BC Prievidza



2016/17 BK Inter Bratislava



2017/18 BK Levickí Patrioti



2018/19 BK Inter Bratislava



2019/20 sezóna bola predčasne ukončená pre pandémiu koronavírusu



2020/21 Spišskí Rytieri



2021/22 Patrioti Levice



2022/23 Patrioti Levice