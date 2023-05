NHL: Vegas zdolalo Dallas 6:0, o Stanleyho pohár zabojuje proti Floride

Hokejisti Vegas Golden Knights si po druhý raz vo svojej šesťročnej histórii zahrajú finále NHL. Postup si vybojovali v noci na utorok, keď v šiestom zápase finále Západnej konferencie zvíťazili nad Dallasom Stars 6:0 a v sérii triumfovali 4:2. O Stanleyho pohár sa pobijú s Floridou, prvý zápas je na programe zo soboty na nedeľu vo Vegas.





Vegas sa dostalo do finále aj vo svojej prvej sezóne v profilige v roku 2018, v ňom však nestačilo na Washington. Florida sa do svojho jediného predošlého finále NHL dostala v roku 1996, v ňom prehrala s Coloradom.V šiestom dueli na klzisku Dallasu potiahol Golden Knights švédsky center William Karlsson, keď zaznamenal dva góly. Brankár Adin Hill predviedol 23 úspešných zákrokov, jeho spoluhráči Keegan Kolesar, Michael Amadio a William Carrier zaznamenali gól a asistenciu. Vegas položilo základ úspechu už v úvodnej tretine, keď Dallas prestrieľalo v pomere 16:7 a po štrnástich minútach viedlo rozdielom troch gólov. "Keď sme sa dostali do trojgólového vedenia, myslím, že sme odviedli skvelú prácu a sústredili sa na to, čo bolo pred nami," uviedol pre nhl.com hlavný tréner Golden Knights Bruce Cassidy.Dallas nedokázal reagovať ani v prostrednej časti hry a na bránku súpera vyslal iba päť striel. "Veľmi skoro sme prehrávali, vedeli sme však, že zostáva do konca ešte veľa času, no nedokázali sme sa rozbehnúť," uviedol útočník Dallasu Joe Pavelski. V polovici duelu zvýšil na 4:0 Jonathan Marchessault, ktorý sa presadil ako jediný spomedzi prvých dvoch formácií. Gólovo explodovali nižšie päťky, pričom trikrát sa presadil tretí útok a dva góly pridala štvrtá útočná trojica. Šírku kádra po zápase chválil aj autor dvoch gólov William Karlsson: "Je to jedna z našich silných stránok, preto sme sa dostali tak ďaleko. Ak sa podarí každý zápas zabrať všetkým štyrom formáciám, určite budeme ťažko zdolateľným tímom."Zdramatizovanie nedovolili hostia ani v záverečnej dvadsaťminútovke, keď už v jej úvode zvýšil na 5:0 druhým presným zásahom v stretnutí Karlsson a na 6:0 uzavrel v 53. minúte Mike Amadio. "Rozhodne to bol náš najlepší zápas v play off a prišiel v správnom čase," poznamenal Cassidy.

hokej - semifinále play off NHL



finále Západnej konferencie - 6. zápas /na 4 víťazstvá/:



Dallas Stars - Vegas Golden Knights 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)



Góly: 4. Carrier (Kolesar), 11. Karlsson (Roy, Smith), 14. Kolesar (Carrier, Martinez), 31. Marchessault (Barbašev, Hague), 43. Karlsson (Amadio), 53. Amadio (Karlsson, Smith). Brankári: Oettinger - Hill, strely na bránku: 23:29.



/konečný stav série: 2:4, Vegas postúpilo do finále/