SBL: Titul obhajujú Levice, okruh vyzývateľov je široký

Hornonitrianskym derby Prievidze s Handlovou odštartuje v piatok 30. septembra o 18.00 h nový ročník Niké Slovenskej basketbalovej ligy. Majstrovský titul obhajujú Patrioti Levice, no na trofej pre víťaza si robí zálusk široký okruh vyzývateľov.





Slovenská najvyššia súťaž sa naďalej drží štvorkolovej základnej časti, primárnym hracím dňom bude sobota. Počas týždňa si viaceré tímy budú plniť pohárové povinnosti, Levice v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA a dvojica Komárno, Spišskí Rytieri v Alpsko-jadranskom pohári.Práve Patrioti sú hlavným kandidátom na víťaznú trofej. Svoju kvalitu ukázali nedávno na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov, kde sa dostali až do finálového boja o skupinovú fázu. „Asi by bolo alibistické povedať niečo iné, ako to, že by sme to chceli obhájiť titul. Je to asi taká základná veta, že sa ide od zápasu k zápasu, ale iná cesta nie je. Program máme veľmi nahustený, je dôležité, aby sme boli kompletní, zdraví a vždy odmakali najbližší zápas,“ cituje portál basketliga.sk trénera Levíc Michala Madzina.Na krk bude Leviciam dýchať vicemajster z Lučenca, ktorého zase čaká obhajoba Slovenského pohára. Družstvo sa síce počas leta radikálnejšie obmenilo, ale na predsezónnom Federálnom pohári obsadilo tretiu priečku. „Na papieri sú favoritom Levice a Spišská Nová Ves. Majú najskúsenejšie mužstvá. My patríme do skupiny tesne za nimi. Ako som už povedal, verím mojim hráčom, že dokážu vyhrať každé stretnutie. Ak budeme zdraví, tak očakávam túto sezónu skvelé veci,“ vyjadril sa kouč Lučenca Marko Boras.Netreba zabudnúť ani na bronzový tím z predošlej sezóny – Komárno. Tím od Dunaja doplnil trojicu, ktorá sa z ligových družstiev najlepšie umiestnila v rámci česko-slovenskej konfrontácie Federálneho pohára. „Počas sezóny nebude ani jeden zápas ľahký. Každé družstvo má svoju kvalitu. Našou ambíciou je vo všetkých súťažiach vyhrať čo najviac stretnutí. Na aké umiestnenie to bude stačiť, to uvidíme. Chceme hlavne reprezentovať Komárno tak, ako doteraz,“ vyhlásil kormidelník BC Zlatko Jovanovič.Rátať treba aj so Spišskými Rytiermi, ktorým síce unikol cenný kov, ale v lete prilákali späť jedného z najúspešnejších trénerov nedávnej minulosti, Tea Hojča: „Cieľom je bojovať v lige o semifinálovú účasť. Asi je všetkým teraz jasné, že Levice sú veľkým favoritom. Dominovali už v minulej sezóne a v tomto roku majú o dosť silnejší tím. Bez problémov hrali proti takému tímu, akým je Malaga. Ostatné družstvá sú na podobnej úrovni a máme asi podobné ciele.“Záverečné kolo základnej časti Niké SBL je na programe 25. marca 2023. Víťaz základnej časti si zabezpečí automaticky miestenku do semifinále a tímy na 2. - 7. mieste čaká úvodné kolo play off. Družstvo na poslednom mieste už nečaká baráž, ako tomu bolo minulý rok, ale koniec sezóny. Prvé kolo vyraďovačky sa hrá na dva víťazné zápasy, semifinále na tri a finále na štyri. Stretnutia o 3. miesto sa hrať nebudú, bronz získa lepšie postavený tím po základnej časti. Víťaza Niké SBL spoznáme najneskôr 27. mája 2023.Okrem toho je v kalendári sezóny 2022/2023 Final Four Slovenského pohára (17. – 19. februára 2023) a v rokovaní je návrat All Star Game, ktorý sa naposledy odohral v roku 2019. Všetky ligové stretnutia si diváci pozrú na internetovej televízii Niké SBL, vybrané zápasy pôjdu aj na RTVS Šport.

Program 1. kola Niké SBL 2022/2023:



30. septembra o 18.00 h: BC Prievidza – MBK Baník Handlová



1. októbra o 16.00 h: BC Komárno – Iskra Svit



1. októbra o 17.00 h: Inter Bratislava – Spišskí Rytieri



1. októbra o 18.00 h: BKM Lučenec – Patrioti Levice







Termíny sezóny 2022/2023 Niké SBL:



koniec základnej časti – 25. marca 2023



Final Four Slovenského pohára – 17.–19. februára 2023



začiatok play off – 1. apríla:



1. kolo - 1., 5. a 8. apríla 2023



semifinále - 15., 19., 22., 26. a 29. apríla 2023



finále - 6., 10., 13., 17., 20., 24. a 27. mája 2023







Systém play off Niké SBL:



víťaz základnej časti - automatický postup do semifinále



tímy na 2. - 7. mieste - pavúkovým spôsobom 1. kolo play off na dva víťazné zápasy



semifinále na tri víťazné zápasy, finále na štyri víťazné zápasy