Giro d’Italia 2023 odštartuje časovkou na veľkolepom cyklochodníku Costa dei Trabocchi prestavanom z bývalej železnice

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Budúcoročná edícia cyklistických pretekov Giro d'Italia sa začne individuálnou časovkou na pobrežnom cyklistickom chodníku v regióne Abruzzo, ktorý bol prestavaný z niekdajšej železničnej trate.Organizátori podujatia na stredajšej slávnosti v abruzzskej metropole L'Aquila informovali, že preteky sa uskutočnia od 6. do 28. mája 2023 a odštartujú časovkou na pobreží Jadranského mora.Takmer celá spomenutá časovka sa bude konať na veľkolepom cyklistickom chodníku Costa dei Trabocchi, ktorý lemuje pobrežie, a krátko pred jej cieľom v Ortone bude jazdcov čakať stúpanie.„Som nadšený z myšlienky veľkého štartu Giro d'Italia v regióne Abruzzo... Je to splnený sen, najmä s ohľadom na prológ na Costa dei Trabocchi,“ povedal cyklista Trek-Segafredo Dario Cataldo, ktorý pochádza z Abruzza.Druhá 204-kilometrová etapa povedie z Terama do San Salvo. V prvej časti bude síce kopcovitá, ale na jej konci sa očakáva hromadný špurt. Tretia etapa sa tiež začne v regióne Abruzzo.Neskôr sa pretekári presunú na juh Apeninského polostrova, Giro sa však do Abruzza vráti aj v siedmej etape. Kompletnú trasu pretekov predstavia 17. októbra v Miláne.