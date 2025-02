Schaeffler predstavil moderné školiace centrum na Kysuciach: Investícia do vzdelávania a rozvoja zamestnancov aj mladých talentov

Príprava na budúce trendy v priemysle

18.2.2025 (SITA.sk) - Nové priestory školiaceho centra poskytnú kvalitné podmienky pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, žiakov duálneho vzdelávania, vysokoškolských študentov aj odborníkov z praxe. Súčasťou centra sú špecializované učebne, interaktívne miestnosti a vonkajšie átrium, ktoré vytvárajú inšpiratívne prostredie na učenie."Našou prioritou v spoločnosti Schaeffler je neustále zlepšovanie vzdelávania a vytváranie podmienok pre profesionálny aj osobnostný rast. Investovanie do moderných školiacich priestorov, ktoré sú v súlade so súčasnými trendmi, je nevyhnutné pre motiváciu a rozvoj našich zamestnancov a mladých talentov," uviedla Hanna Peter-Regar, Senior Vice President Schaeffler Academy."Kvalifikovaní zamestnanci sú dnes kľúčovým faktorom úspechu v globálnej konkurencii – a to viac, ako kedykoľvek predtým. Inovačné cykly sa skracujú a technologický pokrok napreduje tak rýchlo, že mnohé znalosti strácajú na aktuálnosti v kratšom čase. Verím, že naše nové školiace centrum sa stane miestom, kde sa bude prepájať teória s praxou a pomôže rozvoju nových kompetencií našich kolegov," zdôraznil Milan Jurky, konateľ a riaditeľ Schaeffler Slovensko.Centrum je vybavené interaktívnymi učebňami, robotickými stanicami, VR/AR technológiami a rôznymi simulačnými zariadeniami. Okrem odborných tréningov v oblasti mechatroniky, elektroniky, frézovania, brúsenia či sústruženia bude školiace centrum ponúkať aj školenia v oblasti digitalizácie, automatizácie a programovania priemyselných a kolaboratívnych robotov. Dôležitým prvkom je aj rozšírená a virtuálna realita, ktorá umožní realistické simulácie výrobného procesu.Nechýbajú CNC stroje, robotické systémy, didaktické panely pre pneumatiku a elektrotechniku, 3D tlačiarne alebo tréningové moduly pre vodíkové technológie a workshopy na tému udržateľnosti a dopadov klimatickej zmeny. Bola tiež zriadená zóna na školenia v oblasti bezpečnosti, ergonómie a kvality, ako aj sekcia pre digitálne a online vzdelávanie vrátane e-learningových modulov pre zamestnancov výroby. Vďaka flexibilnému dizajnu možno väčšinu priestorov prispôsobiť rôznym formám štúdia, workshopom a odborným školeniam."Naše nové školiace centrum reaguje na moderné trendy vo výučbe a ponúka priestor pre interaktívne a vizuálne pútavé vzdelávanie. Verím, že sa nám podarilo vytvoriť prostredie, ktoré bude motivovať ľudí k spolupráci a rozvoju," uviedla Andrea Tuchyňová, manažérka vzdelávania a riadenia talentov Schaeffler Academy Slovensko.Školiace priestory budú intenzívne využívané – len v roku 2024 sa v slovenských závodoch spoločnosti zrealizovalo viac ako 2000 školení, pričom až 90 % zamestnancov absolvovalo aspoň jedno z nich. Tréningy sa sústredili na automatizáciu, digitalizáciu, robotiku, vedenie ľudí či duševné zdravie. Okrem zamestnancov budú centrum využívať aj žiaci duálneho vzdelávania a vysokoškolskí štipendisti. "Vidíme, že školský systém si vyžaduje spoluprácu so zamestnávateľmi. Už viac ako 20 rokov preto aktívne podporujeme školy, pedagógov a motivovaných žiakov v regióne, aby sme spoločne posúvali vzdelávanie na vyššiu úroveň," dodáva Andrea Tuchyňová.Nové školiace centrum vzniklo v budove bývalej jedálne, pričom pri rekonštrukcii sa kládol dôraz na udržateľnosť a ergonómiu. Použili sa ekologické materiály, drevené obklady a modulárny nábytok bol vyrobený z recyklovaných PET fliaš. Interiér je vybavený kvalitným osvetlením, ktoré znižuje únavu očí, a veľkými presklenými plochami, ktoré zabezpečujú dostatok denného svetla.Súčasťou centra je aj vonkajšie átrium, ktoré slúži ako ďalší školiaci priestor a oddychová zóna pre účastníkov školení.Nové školiace centrum Schaeffler Kysuce tak predstavuje významnú investíciu do budúcnosti vzdelávania, podporuje inovatívne prístupy a pomáha rozvíjať kompetencie, ktoré reagujú na súčasné a budúce výzvy v priemysle.